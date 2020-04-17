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Оба-на! Президент украинского клуба будет вести собственный видеоблог

17 апреля, 18:31

Максим Перепелица

Григорий Козловский зарегистрировался в Facebook

Президент "Руха" Григорий Козловский завел страницу в Facebook и сообщил, что будет на ней вести собственный видеоблог под названием "ОБА-НА!".

"Это не фейк. Футболка, которую мне подарил Буффон, вдохновила меня на то, что у меня тоже душа кипера, вратаря. Я должен по жизни парировать всю негативную информацию, что поступает, разные слухи.

Я буду вести свой блог. Он будет называться "ОБА-НА!". Будет очень интересно, мы будем разговаривать на разные темы. 3 года мы молчали, но боты пишут много информации, которая не соответствует действительности. Я предоставлю столько информации, что будет огонь", – заявил Козловский.

Ранее мы писали, что "Шахтер" запустил клубный телеканал: пока он работает в тестовом режиме. На данный момент программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.

Кстати, гендиректор "Шахтера" рассказал о планах возобновить тренировки. Сергей Палкин отметил, что в клубе планируют вернуться к тренировочному процессу.

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Напомним, что перед карантином "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы:

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чемпионат Украины Рух Винники Григорий Козловский

Источник: Сегодня|Спорт

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