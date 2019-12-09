Обидчика "Динамо" назвали лучшим тренером тура в Украине

Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

В понедельник Украинская премьер-лига определила лучшего тренера 17-го тура. Им стал Виктор Скрипник, добывший вчера с "Зарей" в Киеве несколько неожиданную победу над "Динамо". Смотрите, как луганская команда обыграла коллектив Алексея Михайличенко.

Всеукраинское объединение тренеров проанализовало работу коллег и выставило свои оценки. Скрипник получил пятерки сразу по четырем критериям из пяти: результату команды, трудностям в управлении составом, мастерству в работе с кадрами и тренерским действиям.

Сам наставник уверен, что его подопечные заслужили три очка. После успеха в дуэли с "Динамо" луганчане вышли на второе место в чемпионате Украины. А вот киевляне опустились на четвертую строчку. На третьем месте идет "Десна", имеющая, как и "Динамо", 33 очка.

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К слову, пока Тайсон пропускает матчи "Шахтера", в споре лучших ассистентов чемпионата к нему приблизился Егор Картушов из "Десны". У бразильца сейчас восемь голевых передач, у черниговца – уже семь.

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