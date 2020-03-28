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Лучшие – обидчики грандов: в Украине по итогам марта отметили игрока "Зари" и тренера "Десны"

28 марта, 16:02

Вадим Авдасев

Премьер-лига подвела итоги марта, определив победителей в двух номинациях

Сегодня в чемпионате Украины назвали лучшего футболиста и тренера по итогам первого месяца весны. Конкурс организовала Премьер-лига, а победителей голосованием определяли болельщики. Напомним, Владислава Супрягу назвали лучшим игроком февраля – форвард "Днепра" сделал хет-трик в ворота "Динамо".

Лучшим тренером марта назвали Александра Рябоконя из "Десны". Черниговская команда в этом месяце победила в гостях донецкий "Олимпик", а дома – луганскую "Зарю". В последнем туре "Десна" вырвала в Киеве ничью у "Динамо". За наставника из Чернигова проголосовало 54% респондентов, а за тренера "Зари" Виктора Скрипника – 39%. На третьем месте – динамовец Алексей Михайличенко с 4%.

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А вот среди игроков первенство досталось полузащитнику "Зари" Богдану Михайличенко. Он не намного опередил нападающего "Десны" Александра Филиппова – 37% против 33%. Напомним, точный удар Михайличенко принес луганчанам победу над "Шахтером" – 1:0.

Узнайте, как тренер "Зари" прокомментировал слухи о переходе в "Динамо".

Всего в голосовании приняло участие около 3000 человек.

Смотрите, как "Десна" в начале марта обыгрывала в гостях "Олимпик"

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