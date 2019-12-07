Обладатель украинского "Золотого мяча" Тайсон в этом году в УПЛ больше не сыграет: названа причина

В поединке с "Олимпиком" капитан "Шахтера" заработал "горчичник", из-за которого пропустит матч с "Зарей"

Тайсон в игре с "Олимпиком" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Капитан "Шахтера" Тайсон, признанный лучшим игроком чемпионата Украины, уйдет в отпуск раньше партнеров по донецкой команде. Причина – дисквалификация, из-за которой бразильский полузащитник пропустит последний матч года с "Зарей", который пройдет 14 декабря.

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Свой бан Тайсон заработал в пятничной игре с "Олимпиком", который "Шахтер" разгромил со счетом 3:0. На 95-й минуте бразильский полузащитник "Шахтера" за откидку мяча получил желтую карточку, которая стала для него уже четвертой в текущем чемпионате. Таким образом следующий поединок Премьер-лиги футболист пропускает.

Обзор матча "Шахтер" – "Олимпик" (3:0)

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Смотрите, как забивает Тайсон

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Отметим, что если в национальном первенстве "Шахтер" уже практически обеспечил себе чемпионство, то для решения турнирной задачи в еврокубках еще нужно хорошенько постараться. "Горнякам" надо обыгрывать 11 декабря "Аталанту", чтобы гарантировано выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Виктор Грачев. "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года", – заявил эксперт.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Италии (2:1)

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