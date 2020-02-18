Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Оборона – не самая сильная сторона "Шахтера": мнение Воробья о сражении "горняков" с "Бенфикой"

18 февраля, 18:51

Известный футболист считает, что у дончан нет такой игровой практики, как у лиссабонцев

"Шахтер" на тренировке

"Шахтер" на тренировке / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Уже 20 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики". Своими ожиданиями от предстоящего противостояния чемпионов Украины и Португалии поделился легендарный нападающий "горняков" Андрей Воробей. Ранее мы писали, что нужно знать о сопернике "Шахтера" в Лиге Европы.

"Фаворит в этой паре, наверное, все же "Бенфика", – сходу отмечает Воробей. У них чемпионат в разгаре и по уровню они немного выше. А кто пройдет – футбол покажет. К сожалению, для "Шахтера" матч с "Бенфикой" – первый сразу после сборов. Это не хорошо, потому что у "Шахтера" нет такой игровой практики, как у "Бенфики". Вот в этом и есть определенное преимущество португальцев".

Андрей Воробей

Андрей Воробей

Читайте также: Срна: "Для "Бенфики" матч против "Шахтера" будет очень принципиальным"

- В первом матче против "Бенфики" "Шахтер" не может рассчитывать на двух важных для Лиги чемпионов игроков – Додо и Соломона. Удастся ли их заменить?
- Незаменимых нет. Конечно, Додо выходил на уровень основного игрока, а Соломон был козырем команды в Лиге чемпионов. Это ведущие игроки. Но на сборах тренерский штаб уже знал, что Додо пропускает матч из-за дисквалификации, а Соломон – из-за травмы. Так что они искали замену и наигрывали состав по-другому. Думаю, что команда справится, но таких игроков, конечно, будет не хватать.

Додо

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В тренде
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы
Клуб Гвардиолы - на два года вне еврокубков

- "Бенфика" использует тактику с двумя форвардами, в то время как многие отмечают, что оборона – самое слабое звено в "Шахтере". Удастся ли горнякам справиться с этой атакующей схемой португальцев?
- Однозначно "Бенфика" изучала "Шахтер" и знает все плюсы и минусы нашей команды. Согласен, что оборона – не самая сильная сторона "Шахтера", так как весь чемпионат Украины он постоянно играет в атаке. Конечно, "Бенфика" попытается использовать этот козырь, и два форварда принесут очень большие проблемы нашей команде. Но все зависит от тренеров "Шахтера". У нас игроки есть, способные противостоять "Бенфике". Вопрос, как тренеры донесут игрокам идею, как грамотно сыграть против этого соперника.

Читайте также: "Бенфика" везет на матч Лиги Европы с "Шахтером" почти два состава и прибудет в Харьков раньше "горняков"

- Луиш Каштру всю свою тренерскую карьеру до "Шахтера" провел в Португалии. Насколько это может быть козырем для украинской команды?
- Всегда хочется показать себя именно против своих соотечественников. Думаю, Каштру не исключение. Так что надеемся, что тренерский штаб найдет слабые места у "Бенфики" и это перенесется на поле.

Смотрите, как "Шахтер" играл на зимних сборах

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика Андрей Воробей

Источник: terrikon

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матчаЧУ по футболу
"Динамо" продолжает всех громить – на сей раз досталось команде из БаниЧУ по футболу
"Наш штаб получил важные данные": Шева рассказал о просмотре украинских клубов в ТурцииЧУ по футболу
Зарплаты в
Зарплаты в "Динамо": Цыганков получает "белыми" 18 тыс. грн, Михайличенко – еще меньше – СМИЧУ по футболу
С утра пораньше
С утра пораньше "Шахтер" скромно обыграл латвийский "Вентспилс" в контрольном матче в ТурцииЧУ по футболу
Для кого играть в дневное время в будни? Опубликовали расписание ближайших матчей чемпионата Украины
Для кого играть в дневное время в будни? Опубликовали расписание ближайших матчей чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...