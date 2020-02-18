"Оборона – не самая сильная сторона "Шахтера": мнение Воробья о сражении "горняков" с "Бенфикой"

Известный футболист считает, что у дончан нет такой игровой практики, как у лиссабонцев

"Шахтер" на тренировке / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Уже 20 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики". Своими ожиданиями от предстоящего противостояния чемпионов Украины и Португалии поделился легендарный нападающий "горняков" Андрей Воробей. Ранее мы писали, что нужно знать о сопернике "Шахтера" в Лиге Европы.

"Фаворит в этой паре, наверное, все же "Бенфика", – сходу отмечает Воробей. У них чемпионат в разгаре и по уровню они немного выше. А кто пройдет – футбол покажет. К сожалению, для "Шахтера" матч с "Бенфикой" – первый сразу после сборов. Это не хорошо, потому что у "Шахтера" нет такой игровой практики, как у "Бенфики". Вот в этом и есть определенное преимущество португальцев".

Андрей Воробей

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- В первом матче против "Бенфики" "Шахтер" не может рассчитывать на двух важных для Лиги чемпионов игроков – Додо и Соломона. Удастся ли их заменить?

- Незаменимых нет. Конечно, Додо выходил на уровень основного игрока, а Соломон был козырем команды в Лиге чемпионов. Это ведущие игроки. Но на сборах тренерский штаб уже знал, что Додо пропускает матч из-за дисквалификации, а Соломон – из-за травмы. Так что они искали замену и наигрывали состав по-другому. Думаю, что команда справится, но таких игроков, конечно, будет не хватать.

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" В тренде УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы

- "Бенфика" использует тактику с двумя форвардами, в то время как многие отмечают, что оборона – самое слабое звено в "Шахтере". Удастся ли горнякам справиться с этой атакующей схемой португальцев?

- Однозначно "Бенфика" изучала "Шахтер" и знает все плюсы и минусы нашей команды. Согласен, что оборона – не самая сильная сторона "Шахтера", так как весь чемпионат Украины он постоянно играет в атаке. Конечно, "Бенфика" попытается использовать этот козырь, и два форварда принесут очень большие проблемы нашей команде. Но все зависит от тренеров "Шахтера". У нас игроки есть, способные противостоять "Бенфике". Вопрос, как тренеры донесут игрокам идею, как грамотно сыграть против этого соперника.

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- Луиш Каштру всю свою тренерскую карьеру до "Шахтера" провел в Португалии. Насколько это может быть козырем для украинской команды?

- Всегда хочется показать себя именно против своих соотечественников. Думаю, Каштру не исключение. Так что надеемся, что тренерский штаб найдет слабые места у "Бенфики" и это перенесется на поле.

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