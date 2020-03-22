"Обязательно победим этот недуг": игрок "Шахтера" рассказал о пандемии коронавируса

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко хотел бы побыстрее вернуться к тренировкам, однако призывает болельщиков быть внимательными во время пандемии коронавируса.

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"Если честно, уже хочется побыстрее вернуться к тренировкам. Но в данной ситуации мы не в силах что-либо изменить. Смотрю фильмы, сериалы, играю в компьютерные игры. Нам тренеры подготовили план занятий в домашних условиях, поэтому выполняю специальные упражнения, чтобы держать тело в тонусе. Не падайте духом! Мы должны соблюдать все меры предосторожности. Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол", – отметил игрок. В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

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