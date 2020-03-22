Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Обязательно победим этот недуг": игрок "Шахтера" рассказал о пандемии коронавируса

22 марта, 15:10

Максим Перепелица

Виктор Коваленко также рассказал, как проводит свой досуг

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко хотел бы побыстрее вернуться к тренировкам, однако призывает болельщиков быть внимательными во время пандемии коронавируса.

Читайте также: "Динамо" продлило карантин еще на неделю

"Если честно, уже хочется побыстрее вернуться к тренировкам. Но в данной ситуации мы не в силах что-либо изменить. Смотрю фильмы, сериалы, играю в компьютерные игры. Нам тренеры подготовили план занятий в домашних условиях, поэтому выполняю специальные упражнения, чтобы держать тело в тонусе.

Не падайте духом! Мы должны соблюдать все меры предосторожности. Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол", – отметил игрок.

В тренде
Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

Смотрите полный обзор матча "Вольфсбург" — "Шахтер" – 1:2

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины коронавирус Виктор Коваленко

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Поражение
Поражение "Шахтера" и ничья "Динамо": все результаты 23-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе "Финала четырех"ЧУ по футболу
Из-за коронавируса
Из-за коронавируса "Динамо" теряет ЛЧ: чемпионат Украины могут закончить, утвердив нынешнюю таблицуЧУ по футболу
Чемпионат Украины – на грани прекращения из-за коронавируса: заявление тренера
Чемпионат Украины – на грани прекращения из-за коронавируса: заявление тренера "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...