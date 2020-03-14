Один из лидеров "Шахтера" пропустит поединок с "Зарей"

У Исмаили травма после матча Лиги Европы с "Вольфсбургом"

После матча Лиги Европы с "Вольфсбургом" в 1/8 финала "Шахтер" прибыл в Украину. "Горняки" утром провели в Вольфсбурге восстановительную тренировку, а вечером прилетели в Запорожье, где готовятся провести поединок против "Зари" в 23-м туре чемпионата Украины. С луганчанами не сыграют Исмаили и Маркос Антонио. У Исмаили – травма, которую он получил во встрече с "Вольфсбургом", у Маркоса Антонио – дисквалификация. Оба полетели в Киев. Матч с "Зарей" состоится 15 марта. Начало – в 14:00.

Ранее мы сообщали, что Украина занимает десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. По итогам нынешнего сезона 2019/2020 определят количество клубов в Лиге Европы и Лиге чемпионов в сезоне 2021/2022.

Также УЕФА сообщает о том, что представители 55 европейских ассоциаций приглашены на встречу 17 марта для того, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на вспышку COVID-19. Мы писали, что судьба Евро-2020 висит на волоске.

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Смотрите обзор первого поединка "Вольфсбург" – "Шахтер":

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