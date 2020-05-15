Ого! Борьба обостряется: уже четверо кандидатов хотят возглавить Премьер-лигу Украины

Вчера наши клубы приняли решение возобновить чемпионат Украины 30 мая. Также в четверг определились с избранием главы УПЛ: как мы сообщали, выборы президента Премьер-лиги перенесли третий раз. Ранее дату для принятия решения дважды назначали в апреле, а затем 25 мая. Но теперь ясно, что главу организации объявят лишь в июле. Сегодня стало известно, что к числу претендентов на избираемую должность добавился еще один.

Четвертым кандидатом стал юрист Юрий Юрченко, известный в украинском спорте. Он сам заявил о выдвижении своей кандидатуры сообщением в соцсетях. Юрченко с юмором рассказал о своем решении идти в президенты Премьер-лиги.

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Читайте о том, что на пост президента футбольной Премьер-лиги Украины появился третий кандидат – телевизионный эксперт Михаил Метревели. Также в числе претендентов значатся руководитель Львовской областной федерации футбола Александр Шевченко и бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук.

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