Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Ого! Борьба обостряется: уже четверо кандидатов хотят возглавить Премьер-лигу Украины

15 мая, 13:21

Андрей Фоменко

Юрист Юрий Юрченко включился в президентскую гонку в футболе

Вчера наши клубы приняли решение возобновить чемпионат Украины 30 мая. Также в четверг определились с избранием главы УПЛ: как мы сообщали, выборы президента Премьер-лиги перенесли третий раз. Ранее дату для принятия решения дважды назначали в апреле, а затем 25 мая. Но теперь ясно, что главу организации объявят лишь в июле. Сегодня стало известно, что к числу претендентов на избираемую должность добавился еще один.

Четвертым кандидатом стал юрист Юрий Юрченко, известный в украинском спорте. Он сам заявил о выдвижении своей кандидатуры сообщением в соцсетях. Юрченко с юмором рассказал о своем решении идти в президенты Премьер-лиги.

Реклама

Читайте о том, что на пост президента футбольной Премьер-лиги Украины появился третий кандидат – телевизионный эксперт Михаил Метревели. Также в числе претендентов значатся руководитель Львовской областной федерации футбола Александр Шевченко и бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук.

Смотрите, как перед паузой в чемпионате "Шахтер" и "Колос" в матче УПЛ забили на двоих семь мячей

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы президент футбол чемпионат Украины премьер-лига УПЛ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю команду
Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю командуЧУ по футболу
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол
Названа точная дата возобновления чемпионата Украины:
Названа точная дата возобновления чемпионата Украины: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителейФутбол
"Баня не работает": капитан "Динамо" рассказал, как изменилась жизнь на базе во время карантинаФутбол
В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине
В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в УкраинеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...