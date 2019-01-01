Олег Блохин не будет работать на россиянина: экс-тренер "Динамо" заговорил о "Барселоне"

Обладатель "Золотого мяча"-1975, которого недавно видели на инвалидной коляске, снова оказался на слуху

Олег Блохин / Фото: Сегодня|Спорт

Экс-тренер сборной Украины и "Динамо" Олег Блохин прокомментировал появившуюся сегодня информацию о том, что он может возглавить греческий ПАОК. Якобы российский собственник греческого клуба Иван Саввиди, будучи недовольным текущими результатами команды, решил уволить с поста главного тренера португальского специалиста Абеля Феррейру и пригласить на эту должность Блохина, которому уже сделал предложение.

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Олег Блохин / Фото: ФФУ

66-летний Олег Блохин, остающийся без работы после увольнения из "Динамо" в 2014 году, по поводу греческого интереса заявил следующее: "А журналисты, которые написали о ПАОК, не сообщили, что я могу возглавить "Реал" или "Барселону"? Нет? Очень жаль. Какие переговоры? С кем? С ПАОК? Я пока что не имею никакого понятия на этот счет. Конечно, врут. Я даже не знаю, откуда взялась эта информация. Сам прочитал, что могу возглавить ПАОК и начал смеяться. Журналисты написали, что им стало известно из близких источников. А кто этот близкий источник? Жена или может быть дети? Но написали красиво".

По словам Олега Блохина, за последнее время достойных вариантов трудоустройства у него не появлялось. "Предложения были, но, признаюсь честно, не очень. Они меня не устроили", – сказал Блохин.

Олег Блохин с Андреем Шевченко / Фото: AFP

Напомним, ранее обладатель "Золотого мяча"-1975 вспомнил один из самых резонансных моментов своей тренерской карьеры. "Плохо бросаете": Блохин пристыдил болельщиков, не сумевших попасть в него беляшами – этот инцидент произошел шесть лет назад в Полтаве.

Также мы рассказывали, что Олег Блохин посетил финал Лиги Европы на инвалидной коляске. Легендарный украинец был замечен на Олимпийском стадионе в Баку. Он сильно хромал, поэтому воспользовался помощью спецколяски.

Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

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