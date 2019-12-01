"Олимпик" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 1 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится матч 16-го тура чемпионата Украины: донецкий "Олимпик" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет мультионлайн с видео голов, статистикой матча и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ОЛИМПИК" – "ДИНАМО" – 0:0

Динамовцы подойдут к сегодняшней встрече не с лучшим психологическим состоянием. В четверг они потерпели обидное поражение от "Мальме" (3:4) в Лиге Европы, пропустив три из четырех мячей на первых и последних минутах, да еще и доигрывали матч в меньшинстве, что может сказаться на физической готовности сегодня.

Также ненамного лучше позиции киевлян во внутреннем чемпионате – всего в трех очках позади них находятся "Десна" и "Александрия", а "Заря" опережает на 1 балл, но сыграла на один матч больше.

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"Олимпик" после прихода на пост главного тренера Висенте Гомеса превратился из одного из аутсайдеров Премьер-лиги на претендента в ТОП-6. В последний раз дончане проигрывали в чемпионате еще в начале октября, с тех пор на их счету четыре победы и одна ничья. Поговаривали, что Гомес очень хотел возглавить "Динамо", но Игорь Суркис сделал выбор в пользу Алексея Михайличенко, поэтому испанец не стал покидать столицу и своей работой в "Олимпике" попытается доказать президенту "бело-синих", что заслуживает право поработать с первой командой. А это значит, что сегодняшний матч будет для него сверхпринципиальным.

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К слову, первые очки в текущем сезоне после четырех поражений подряд "Олимпик" заработал как раз в матче против "Динамо" в первом круге. Тот матч был первым для Михайличенко у руля киевлян, но дебют, а точнее, возвращение, ему испортили дончане (1:1).

В целом команды между собой провели 15 матчей. 11 побед одержали киевляне, всего одна виктория на счету дончан а еще три встречи победителя не выявили.

Букмекеры о матче "Олимпик" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.22, на ничью – 5.75, на победу "Олимпика" – 9.50.

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