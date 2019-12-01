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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Олимпик" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

1 декабря, 13:10

Прямая трансляция поединка 16-го тура Премьер-лиги с видео голов и описанием всех опасных моментов

Динамо Киев

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 1 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится матч 16-го тура чемпионата Украины: донецкий "Олимпик" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет мультионлайн с видео голов, статистикой матча и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ОЛИМПИК" – "ДИНАМО" – 0:0

Динамовцы подойдут к сегодняшней встрече не с лучшим психологическим состоянием. В четверг они потерпели обидное поражение от "Мальме" (3:4) в Лиге Европы, пропустив три из четырех мячей на первых и последних минутах, да еще и доигрывали матч в меньшинстве, что может сказаться на физической готовности сегодня.

Также ненамного лучше позиции киевлян во внутреннем чемпионате – всего в трех очках позади них находятся "Десна" и "Александрия", а "Заря" опережает на 1 балл, но сыграла на один матч больше.

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Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
15
9
3
3
31
9
22
30
Забитые 31
Пропущеные 9
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ДеснаДеснаДес
15
8
3
4
21
10
11
27
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П Н В В П
5
АлександрияАлександрияАле
15
8
3
4
18
14
4
27
Забитые 18
Пропущеные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
ОлимпикОлимпикОли
15
5
3
7
14
24
-10
18
Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н В В В
8
МариупольМариупольМар
15
4
5
6
14
24
-10
17
Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П В В
9
КолосКолосКол
15
5
2
8
12
27
-15
17
Забитые 12
Пропущеные 27
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
15
2
2
11
9
29
-20
8
Забитые 9
Пропущеные 29
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П

"Олимпик" после прихода на пост главного тренера Висенте Гомеса превратился из одного из аутсайдеров Премьер-лиги на претендента в ТОП-6. В последний раз дончане проигрывали в чемпионате еще в начале октября, с тех пор на их счету четыре победы и одна ничья. Поговаривали, что Гомес очень хотел возглавить "Динамо", но Игорь Суркис сделал выбор в пользу Алексея Михайличенко, поэтому испанец не стал покидать столицу и своей работой в "Олимпике" попытается доказать президенту "бело-синих", что заслуживает право поработать с первой командой. А это значит, что сегодняшний матч будет для него сверхпринципиальным.

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К слову, первые очки в текущем сезоне после четырех поражений подряд "Олимпик" заработал как раз в матче против "Динамо" в первом круге. Тот матч был первым для Михайличенко у руля киевлян, но дебют, а точнее, возвращение, ему испортили дончане (1:1).

В целом команды между собой провели 15 матчей. 11 побед одержали киевляне, всего одна виктория на счету дончан а еще три встречи победителя не выявили.

Букмекеры о матче "Олимпик" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.22, на ничью – 5.75, на победу "Олимпика" – 9.50.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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