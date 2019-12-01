"Олимпик" – "Динамо": видео голов и лучших моментов поединка УПЛ

Динамо - Олимпик / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В 16-м туре чемпионата Украины "Олимпик" встречался в Киеве с "Динамо". Мы провели онлайн матча "Олимпик" – "Динамо" с яркими фото и самыми интересными моментами.

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Счет был открыт на 37-й минуте. Артем Беседин забил после ошибки вратаря

Но уже спустя минут Шахаб Захеди сравнял счет.

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Лучшие моменты – 1 тайм:

Во втором тайме Олимпик остался в меньшинстве, на 72-й минуте Кравчук получил удаление.

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Динамо этим воспользовалось на 79-й минуте. Артем Беседин оформил дубль.

Точку в матче поставил Карлос Де Пена. Полузащитник киевлян отличился голом после передачи от Шепелева.

После этого поединка "Олимпик" занимает седьмое место в УПЛ и отстает на 15 очков от "Динамо" на второй строчке.

Напомним, поражение от "Мальме" 3:4 опустило "Динамо на третье место в таблице группы В. Однако киевляне сохраняют неплохие шансы на попадание в евровесну. Что выведет Михайличенко в плей-офф: все расклады выхода "Динамо" в 1/16 Лиги Европы.

Обзор матча "Мальме" – "Динамо" (4:3)

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