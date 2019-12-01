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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Олимпик" – "Динамо": видео голов и лучших моментов поединка УПЛ

1 декабря, 21:24

Поединок проходил в Киеве

Динамо - Олимпик

Динамо - Олимпик / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В 16-м туре чемпионата Украины "Олимпик" встречался в Киеве с "Динамо". Мы провели онлайн матча "Олимпик" – "Динамо" с яркими фото и самыми интересными моментами.

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Счет был открыт на 37-й минуте. Артем Беседин забил после ошибки вратаря

Но уже спустя минут Шахаб Захеди сравнял счет.

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Лучшие моменты – 1 тайм:

Во втором тайме Олимпик остался в меньшинстве, на 72-й минуте Кравчук получил удаление.

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Динамо этим воспользовалось на 79-й минуте. Артем Беседин оформил дубль.

Точку в матче поставил Карлос Де Пена. Полузащитник киевлян отличился голом после передачи от Шепелева.

После этого поединка "Олимпик" занимает седьмое место в УПЛ и отстает на 15 очков от "Динамо" на второй строчке.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
16
14
2
0
45
8
37
44
Забитые 45
Пропущеные 8
Разница 37
Результаты последних матчей: Н В В В Н
2
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДинамоДинамоДин
15
9
3
3
31
9
22
30
Забитые 31
Пропущеные 9
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
16
8
3
5
18
16
2
27
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
6
МариупольМариупольМар
16
4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
8
ОлимпикОлимпикОли
15
5
3
7
14
24
-10
18
Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н В В В
9
КолосКолосКол
15
5
2
8
12
27
-15
17
Забитые 12
Пропущеные 27
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
15
2
2
11
9
29
-20
8
Забитые 9
Пропущеные 29
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П

Напомним, поражение от "Мальме" 3:4 опустило "Динамо на третье место в таблице группы В. Однако киевляне сохраняют неплохие шансы на попадание в евровесну. Что выведет Михайличенко в плей-офф: все расклады выхода "Динамо" в 1/16 Лиги Европы.

Обзор матча "Мальме" – "Динамо" (4:3)

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Источник: Сегодня|Спорт

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