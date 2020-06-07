"Олимпик" и "Мариуполь" выдали результативную ничью с первым голом чемпиона мира в УПЛ

Донецкая команда дважды вела в счете, но гости отыгрывались в концовке каждого тайма

В воскресенье в украинской Премьер-лиге играют три матча 25-го тура. Самый интересный начнется в 17:00 на НСК "Олимпийский". Наш сайт ведет онлайн матча "Динамо" – "Александрия". А чуть ранее в Киеве, но на другом стадионе – "Динамо" имени Валерия Лобановского, сыграли два представителя Донецкой области, выступающие во второй шестерке чемпионата Украины.

"Мариуполь" занимает восьмое место, "Олимпик" – 11-е. Поединок вышел довольно конкурентным и завершился боевой ничьей. На 17-й минуте Виталий Балашов вывел "Олимпик" вперед, но еще до перерыва Сергей Чоботенко восстановил равновесие ударом головой – 1:1. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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В какой-то мере на игру влияла довольно жаркая погода в столице, температура поднялась до 30 градусов. Однако команды нашли силы обменяться голами в концовке. 21-летний Андрей Кравчук первым успел на добивание у ворот мариупольцев после того, как мяч отлетел от перекладины, – 2:1.

А спас азовцев от поражения чемпион мира среди молодежи Алексей Кащук, отличившийся ударом головой, – 2:2. Для парня, которому только 29 июня исполнится 20 лет, этот гол стал дебютным в чемпионате страны. Вашему вниманию – обзор второй половины встречи.

Читайте расписание, результаты, трансляции 25-го тура чемпионата Украины.

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"Мариуполь" набрал 26 очков и держится на восьмой позиции, а "Олимпик" с 20 баллами идет 11-м и на шесть пунктов опережает "Карпаты". Но львовяне сыграли на два матча меньше.

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