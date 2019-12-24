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"Олимпик" подписал защитника "Динамо", который уже знаком с главным тренером

24 декабря, 15:53

Никита Кравченко отправился в аренду

Никита Кравченко

Никита Кравченко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Защитник "Динамо" Никита Кравченко перешел в "Олимпик" на правах аренды до конца сезона.

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Ранее Кравченко выступал в молодежной команде "Динамо" под руководством нынешнего главного тренера "Олимпика" Висенте Гомеса.

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Игрок перешел в "Динамо" летом 2015 года из "Ильичевца" (прежнее название "Мариуполя"). Дебютировал за первую команду "бело-синих" 2017 года в кубковой игре с "Николаевом".

Ранее "Олимпик" покинул выступавший на правах аренды игрок "Динамо" Роман Вантух, он перешел в "Александрию".

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Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария Русина из "Зари".

Также мы писали, что Миколенко остается, а Иванисеня Киеву не нужен. "Динамо" поставило точку в трансферных слухах о своем защитнике, а также интересе к лидеру полузащиты луганского клуба.

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы:

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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