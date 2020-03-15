"Олимпик" сыграл вничью с "Ворсклой". Этот матч может стать последним в чемпионате из-за коронавируса

Поединок с нереализованным пенальти завершился со счетом 1:1. Больше игр в текущей Прмеьер-лиге может и не быть

В Премьер-лиге Украины завершился последний матч 23-го тура и, возможно, всего чемпионата. В Киеве на стадионе "Динамо" миром разошлись представители нижней шестерки. "Олимпик" сыграл вничью с "Ворсклой" – 1:1.

Читайте также: Чемпионат Украины – на грани прекращения из-за коронавируса: заявление тренера "Шахтера"

На 21-й минуте "Олимпик", пост главного тренера которого накануне покинул испанец Висенте Гомес, открыл счет в матче. В воротах "Ворсклы" расписался Баланюк.

Гол "олимпийца" Баланюка

Сразу же, на 22-й минуте, "Ворскла" получила шанс сравнять счет – за фол со стороны вратаря хозяев Кичака в ворота "Олимпика" был назначен пенальти. Однако Кичак реабилитировался за свою же ошибку, потащив 11-метровый в исполнении Шехича.

Реклама

Незабитый пенальти ворсклянина Шехича

Однако на 42-й минуте "Ворскла" все-таки сравняла счет. У полтавчан отличился Кулач, перед этим заменивший не сумевшего реализовать пенальти Шехича. В итоге – ничья 1:1.

Гол полтавчанина Кулача

Олимпик – Ворскла – 1:1

Голы: Баланюк, 21 – Кулач, 42

Олимпик: Кичак – Ксенз, Гришко (Романовский, 75), Литвин, Лебеденко – Цымбалюк, Завийский – Кравченко (Балашов, 63), Политыло, Тейшейра (Чогадзе, 84) – Баланюк

Ворскла: Резник – Пердута, Баенко, Ндиайе, Якубу – Пуцлин (Ребенок, 79) – Шехич (Кулач, 34), Кане, Скляр, Луизао (Васин, 69) – Степанюк

Предупреждения: Кичак – Якубу, Скляр

Нереализованный пенальти: Шехич (22' – Ворскла)

Напомним, не исключен вариант, при котором уже во вторник текущее футбольное первенство Украины может быть объявлено завершенным из-за распространения коронавируса, а места закрепятся согласно нынешних позиций команд.

Если этот сценарий осуществится, "Динамо", после ничьей с "Десной" опустившееся на третью строчку турнирной таблицы, останется без путевки в квалификацию Лиги чемпионов следующего сезона, которая в таком случае достанется "Заре".

Турнирная таблица УПЛ

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама