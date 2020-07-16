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"Олимпик" забил девять мячей за два матча чемпионата Украины, очередной жертвой стал "Львов"

16 июля, 19:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Донецкая команда поднялась на девятое место УПЛ, обойдя "Ворсклу" на два очка

Сегодня в украинской Премьер-лиге завершается предпоследний, 31-й тур. Наш сайт ведет онлайн матча "Динамо" – "Заря", в котором решается судьба второго места. Также в это время сражаются "Десна" и "Александрия".

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Первыми же в четверг на поле вышли в двух других парах. В Полтаве "Ворскла" уступила "Мариуполю", пропустив два гола в большинстве. Также не повезло хозяевам и в другом матче. ФК "Львов" вернулся в родной город, но поединок на стадионе "Украина" обернулся для него катастрофой. Во встрече с донецким "Олимпиком" львовяне открыли счет на 4-й минуте усилиями бразильца Ренана.

Но после этого мячи забивали только футболисты "Олимпика". Максим Дегтярев и иранец Шахаб вывели гостей вперед уже к 26-й минуте – 1:2. А на 40-й красную карточку перед собой увидел Артем Недоля, что и предопределило итог противостояния. Уже через три минуты Дегтярев оформил дубль, а во втором тайме Шахаб – хет-трик! 1:5 – вторая подряд крупная победа донецкого коллектива. Смотрите обзор матча.

Читайте также: расписание, прогноз и результаты 31-го тура чемпионата Украины.

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Напомним, в предыдущем туре "Олимпик" разбил "Мариуполь" – 4:1. Этот успех позволил подопечным Игоря Климовского набрать 30 очков в 30 матчах, обойти на два пункта "Ворсклу" и пока что подняться на девятое место. "Львов" уже точно финиширует в сезоне 11-м, имея после 31 игры 24 балла.

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