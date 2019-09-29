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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Олимпик" – "Заря" – 0:5: смотрите все голы в разгроме экс-тренера "Динамо"

29 сентября, 21:54

Все пять мячей донецкая команда пропустила от луганчан, оказавшись в численном меньшинстве

"Заря" уничтожила "Олимпик"

"Заря" уничтожила "Олимпик" / Фото: Getty Images

Девятый тур чемпионата Украины по футболу завершился эпическим разгромом донецкого "Олимпика". Команда экс-тренера киевского "Динамо" Висенте Гомеса потерпела первое поражение под руководством испанца, но какое! "Олимпийцы" на стадионе "Динамо" в Киеве пропустили сразу пять сухих мячей от "Зари" – 0:5.

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Причем все пять мячей в ворота "Олимпика" влетели после того, как номинальные хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Ксенза на 37-й минуте. Экс-футболист сборной Украины в грубом подкате абсолютно неоправданно влетел двумя ногами сзади в игрока "Зари" Кабаева. Зачем надо было это делать?

Смотрите удаление Ксенза

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Смотрите все пять голов "Зари" в ворота "Олимпика"

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"Олимпик" – "Заря" – 0:5
Голы: Юрченко (40), Русин (53, 87), Леднев (73), Кабаев (80)
"Олимпик": Крынский – Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич – Цымбалюк, Политыло – Имери (ДЖеффри, 77), Фабиньо (Вантух, 46), Тейшейра (Салу, 46) – Дийе
"Заря": Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна (Каменюка, 65) – Иванисеня – Кочергин (Чайковский, 78), Юрченко (Арвеладзе, 70), Леднев – Кабаев, Русин
Предупреждения: Абу Ханна, Чеберко
Удаление: Ксенз, 37 (грубая игра)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
9
5
2
2
13
4
9
17
Забитые 13
Пропущеные 4
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ДинамоДинамоДин
9
5
2
2
18
7
11
17
Забитые 18
Пропущеные 7
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В П Н
4
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
5
ЗаряЗаряЗар
9
4
3
2
17
10
7
15
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н П Н В
6
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
9
3
2
4
10
11
-1
11
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П В П
8
МариупольМариупольМар
9
2
3
4
7
15
-8
9
Забитые 7
Пропущеные 15
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н Н В
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
9
2
1
6
8
18
-10
7
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
0
7
7
16
-9
6
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
9
1
2
6
5
19
-14
5
Забитые 5
Пропущеные 19
Разница -14
Результаты последних матчей: П В Н П Н

Напомним, в девятом туре УПЛ Алексей Михайличенко одержал четвертую кряду победу у руля "Динамо" – киевляне обыграли "Днепр-1" со счетом 2:0. Тогда как "Шахтер" перед матчем Лиги чемпионов с "Аталантой" разгромил "Ворсклу", отгрузив ей четыре "сухих" мяча.

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Источник: Сегодня|Спорт

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