"Олимпик" – "Заря" – 0:5: смотрите все голы в разгроме экс-тренера "Динамо"

Все пять мячей донецкая команда пропустила от луганчан, оказавшись в численном меньшинстве

"Заря" уничтожила "Олимпик" / Фото: Getty Images

Девятый тур чемпионата Украины по футболу завершился эпическим разгромом донецкого "Олимпика". Команда экс-тренера киевского "Динамо" Висенте Гомеса потерпела первое поражение под руководством испанца, но какое! "Олимпийцы" на стадионе "Динамо" в Киеве пропустили сразу пять сухих мячей от "Зари" – 0:5.

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Причем все пять мячей в ворота "Олимпика" влетели после того, как номинальные хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Ксенза на 37-й минуте. Экс-футболист сборной Украины в грубом подкате абсолютно неоправданно влетел двумя ногами сзади в игрока "Зари" Кабаева. Зачем надо было это делать?

Смотрите удаление Ксенза

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Смотрите все пять голов "Зари" в ворота "Олимпика"

"Олимпик" – "Заря" – 0:5

Голы: Юрченко (40), Русин (53, 87), Леднев (73), Кабаев (80)

"Олимпик": Крынский – Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич – Цымбалюк, Политыло – Имери (ДЖеффри, 77), Фабиньо (Вантух, 46), Тейшейра (Салу, 46) – Дийе

"Заря": Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна (Каменюка, 65) – Иванисеня – Кочергин (Чайковский, 78), Юрченко (Арвеладзе, 70), Леднев – Кабаев, Русин

Предупреждения: Абу Ханна, Чеберко

Удаление: Ксенз, 37 (грубая игра)

Напомним, в девятом туре УПЛ Алексей Михайличенко одержал четвертую кряду победу у руля "Динамо" – киевляне обыграли "Днепр-1" со счетом 2:0. Тогда как "Шахтер" перед матчем Лиги чемпионов с "Аталантой" разгромил "Ворсклу", отгрузив ей четыре "сухих" мяча.

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