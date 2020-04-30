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"Он не любит, когда ему рассказывают, что делать": легенда "Динамо" рассказал о самом противоречивом игроке

30 апреля, 17:55

Максим Перепелица

Олег Гусев отметил, что у Дениса Гармаша было свое мнение

Бывший игрок "Динамо" Олег Гусев рассказал о бывшем одноклубнике Денисе Гармаше. Ранее мы писали, что Алиев пригрозил местью комментатору за историю про "обезьяну".

"Денис – такой человек, который делает все наоборот, когда ему кто-то указывает и рассказывает, что делать. Он все знает и все сделает наоборот. А если с ним заговорить как с товарищем и другом, поверьте, он прислушивается. Это меня он так воспринимал, я надеюсь, как старшего товарища. А всех остальных и тренера он воспринимает не как друзей.

Он не любит, когда ему рассказывают, что делать. У него на все свое мнение. Такой человек, мол, он все делает правильно, и только он знает, как делать правильно", – сказал Гусев.

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Ранее Алиев рассказал о том, какую сумасшедшую сумму спустил в казино. "За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", – признался бывший полузащитник "Динамо".

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Смотрите сюжет о скандальной жизни Алиева

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чемпионат Украины Динамо Киев Олег Гусев Денис Гармаш

Источник: Вацко live

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