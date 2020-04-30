"Он не любит, когда ему рассказывают, что делать": легенда "Динамо" рассказал о самом противоречивом игроке

Бывший игрок "Динамо" Олег Гусев рассказал о бывшем одноклубнике Денисе Гармаше. Ранее мы писали, что Алиев пригрозил местью комментатору за историю про "обезьяну".

"Денис – такой человек, который делает все наоборот, когда ему кто-то указывает и рассказывает, что делать. Он все знает и все сделает наоборот. А если с ним заговорить как с товарищем и другом, поверьте, он прислушивается. Это меня он так воспринимал, я надеюсь, как старшего товарища. А всех остальных и тренера он воспринимает не как друзей.

Он не любит, когда ему рассказывают, что делать. У него на все свое мнение. Такой человек, мол, он все делает правильно, и только он знает, как делать правильно", – сказал Гусев.