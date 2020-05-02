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"Он сказал, что не против": Малиновский мог оказаться в "Динамо"

2 мая, 13:31

Максим Перепелица

Карьера полузащитника "Аталанты" могла сложится совсем иначе

Бывший тренер "Динамо" Рауль Рианчо рассказал о несостоявшемся переходе Руслана Малиновского в киевский клуб. Будучи ассистентом наставник "бело-синих" Сергея Реброва, испанец лично общался с хавбеком о возможном трансфере. Кстати, Зинченко хочет, чтобы Малиновский перебрался в Англию.

"После одного из матча против "Зари", за которую он тогда играл, я подошел к Руслану и спросил его, не хочет ли он играть за "Динамо". Малиновский сказал, что не против. Я это передал Сергею Реброву и Игорю Суркису. Мне действительно импонировала игра Малиновского. Я не удивлен, что он раскрылся в Бельгии и сейчас играет за сильную команду в Лиге чемпионов и стал важным игроком для сборной Украины", – отметил Рианчо.

Отметим, Руслан Малиновский перебрался в "Генк" летом 2017 года. Спустя два года украинец стал игроком "Аталанты".

Ранее команду Зинченко в Англии приравняли к коронавирусу. С таким злобным троллингом "Манчестер Сити", за который выступает украинец, еще не сталкивался.

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Динамо Киев Руслан Малиновский Рауль Рианчо

Источник: Gazeta.ua

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