Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины "Олимпик" – "Шахтер"

"Горняки" готовятся продлить победную серию в Премьер-лиге / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 1 сентября, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского пройдет матч 6-го тура чемпионата Украины: в донецком дерби сойдутся "Олимпик" и "Шахтер". Матч начнется в 17:00. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию матча с описанием всех опасных моментов и видеоповторами голов.

ОНЛАЙН "ОЛИМПИК" – "ШАХТЕР" – 0:0

"Шахтер" единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 4 очка, имея матч в запасе. А вот "Олимпик" стартовал в новом сезоне крайне неудачно – команда проиграла четыре стартовых матча подряд, после чего в отставку был отправлен главный тренер команды Жулио Сезар.

В первом же матче под руководством исполняющего обязанности наставника Игоря Климовского дончане отобрали очки у киевского "Динамо", которые проводило первый матч под руководством Алексея Михайличенко.

К слову, "Олимпик" четырежды в истории противостояния умудрялся отбирать очки у "горняков". Остальные восемь встреч завершились победами "Шахтера". Общая разница забитых и пропущенных мячей 37:11 в пользу "оранжево-черных".

Впрочем, сегодня разжиться очками хозяевам поля будет крайне тяжело. Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команду Луиша Ккаштру – 1.13, на ничью – 6.75, на победу "Олимпика" – 14.00.

Напомним, что накануне "Шахтер" узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Третий сезон подряд украинцам будет противостоять "Манчестер Сити". Также в соперники подопечным Луиша Каштру загребское "Динамо" и "Аталанта".

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

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