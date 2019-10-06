"Днепр-1" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

В воскресенье, 6 октября, в Днепре на "Днепр Арене" состоится один из самых интригующих матча 10-го тура чемпионата Украины: новичок Премьер-лиги "Днепр-1" встретится с лидером турнирной таблицы донецким "Шахтером". Матч начнется в 14:00. У нас на сайте будет доступна онлайн видеотрансляция встречи.

"Шахтер" является безоговорочным лидером чемпионата Украины, подкрепив свои успех на внутренней арене победой над "Аталантой" в Лиге чемпионов, поэтому на выездной поединок "горняки" отправятся в хорошем настроении.

"Днепр-1" проводит дебютный сезон в элитном дивизионе, но демонстрирует довольно неплохие результаты, как для новичка. Сейчас днепряне находятся на седьмом месте в турнирной таблице, а в последних четырех поединках одержали две победы. Интересно, что команде Дмитрия Михайленко пока не удавалось выиграть два матча подряд в Премьер-лиге. Отметим, что дома днепряне еще ни разу не играли вничью – они одержали три победы и потерпели два поражения.

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Команды пересекались между собой лишь однажды – в прошлом сезоне "Шахтер" одолел "Днепр-1" в полуфинале Кубка Украины благодаря голам Дентиньо и Манора Соломона.

Кто сыграет в матче "Днепр-1" – "Шахтер":

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Сегодня точно не сыграют Николай Матвиенко и Сергей Болбат, оставшиеся в Киеве. Также вряд ли на поле появятся Витао, Маркиньос Сиприано и Андрей Борячук, сыгравшие 90 минут в матче дублирующих составов. Зато в заявку команды вернулся чемпион мира Даниил Сикан.

В состав "Днепр-1" вернется Сергей Булеца. Он не мог играть в матче прошлого тура против киевского "Динамо" (0:2) по условиям арендного соглашения.

Букмекеры о матче Днепр-1 – Шахтер":

Эксперты называют "горняков" большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Шахтера" равен 1.16, тогда как ставку на победу "Днепр-1" можно сделать с котировкой 17.0, а на ничью – 7.50. Таким образом, аналитики дают такую вероятность исхода: победа "Днепра" 5 процентов, ничья 13 процентов, победа "Шахтера" 82 процента.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей на "Днепр-Арене". "Тотал" (сумма голов двух команд) матча составляет 3 гола, и котировка на "больше" равна 1.85, на "меньше" – 1.95. Это означает, что эксперты ожидают три и более гола в сегодняшнем поединке.

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