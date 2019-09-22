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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Онлайн матча лидеров УПЛ: "Десна" примет "Шахтер"

22 сентября, 13:09

Поединок начнется в 14:00

Десна - Шахтер

Десна - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 22 сентября, "Десна" примет "Шахтер" в центральном матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть ниже. Кстати, букмекеры не сильно верят в победу хозяев.

"Горняки" лидируют в турнирной таблице, отрыв от команды Александра Рябоконя, которая идет второй – семь очков.

В прошлом туре черниговцы в Киеве обыграли "Динамо" – 2:1.

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А вот "Шахтер" пока идет без потерь в УПЛ, но в Лиге чемпионов на неделе подопечные Каштру уступили "Манчестер Сити", поэтому в поединке против второй команды чемпионата дончане должны реабилитироваться перед своими болельщиками.

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Скажи кто-нибудь в начале сезона, что именно "Десна" будет ближайшим преследователем "Шахтера" по итогам семи туров, его бы, наверное, просто засмеяли. Но это именно так. Потому как киевское "Динамо" с Алексеем Михайличенко выдало худший старт в чемпионате за всю историю, со своими многострадальными восемью очками оказавшись перед восьмым туром аж на шестом месте – аккурат за сельским "Колосом".

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Источник: Сегодня|Спорт

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