Онлайн матча "Мариуполь" – "Динамо" в чемпионате Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 25 сентября, в Мариуполе на стадионе имени Бойко состоится перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины: местный "Мариуполь" примет киевское "Динамо". Встреча начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая трансляция матча с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "МАРИУПОЛЬ" – "ДИНАМО" – 0:0

Это будет 43 встреча команд в рамках чемпионата Украины. 35 поединков завершилось в пользу "Динамо", две победы на счету "Мариуполя" и еще в пяти матчах зафиксирована мировая. Отметим, что динамовцы одержали одну из самых крупных побед в истории как раз над "Мариуполем" – в 2010 году в Киеве азовцы были разгромлены со счетом 9:0.

Команды должны были сыграть между собой еще в августе, но тогда из-за участия команд в еврокубках игру решили перенести на сентябрь. Интересно, что поединок все же можно было провести в изначальный срок – "Мариуполь" проиграл АЗ и вылетел из Лиги Европы, а "Динамо" уступило "Брюгге" и покинуло Лигу чемпионов.

С тех пор в стане киевлян произошли грандиозные изменения. Во-первых, в отставку был отправлен главный тренер Александр Хацкевич, а его место занял бывший спортивный директор Алексей Михайличенко. Во-вторых, динамовцы успели пережить серию из шести матчей без побед, которая благополучно прервалась в первом матче в группе Лиги Европы против "Мальме" (1:0), а затем "бело-синие" закрепили успех в Полтаве, где разгромили "Ворсклу" (5:0).

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Сегодня Михайличенко не сможет рассчитывать на ключевого защитника команды Никиту Бурду – он травмировал колено в предыдущем матче и выбыл на длительны срок. На следующей неделе ему предстоит перенести операцию в Испании. Также не поехал в Мариуполь Виталий Миколенко, которому предоставили отдых. Также в лазарете команды находится Мохаммед Кадири. Зато шанс дебютировать получил перуанец Карлос Самбрано. Финалист Кубка Америки в Украине уже более года, но еще ни разу не сыграл за "Динамо".

"Мариуполь" после вылета из Лиги Европы выиграл лишь один матч из четырех и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, что явно не соответствует амбициям команды. Последней жертвой подопечных Александра Бабича стал "Львов" еще в августе.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.25, на ничью – 5.00, на победу "Мариуполя" – 10.00.

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