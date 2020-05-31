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Основа "Шахтера" в два раза дороже, чем "Динамо": стартовые составы украинского "Класико"

31 мая, 16:42

Олег Люлька Олег Люлька

Стартовые 11 игроков донецкого клуба оцениваются в 67 млн евро. Основа киевлян стоит 33 млн евро

Стартовый состав "Шахтера", согласно оценкам аналитиков Transfermarkt, оказался более чем в два раза дороже основы "Динамо" на воскресный матч чемпионата Украины, который проходит при пустых трибунах на НСК "Олимпийский". Стартовые 11 игроков дончан стоят 67,3 млн евро, тогда как основа киевлян – 32,6 млн евро. "Шахтер" – "Динамо" смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте. Также матч в прямом эфире показывает сервис oll.tv.

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ШАХТЕР (цена основы – 67,3 млн евро): Пятов (1,6) – Додо (3,6), Кривцов (4), Матвиенко (4), Исмаили (15) – Степаненко (8), Алан Патрик (4,8) – Марлос (8), Коваленко (4,8), Тайсон (9,5) – Мораес (4)

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Запасные: Трубин, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Соломон, Болбат, Пихаленок, Фернандо

ДИНАМО (цена основы – 32,6 млн евро): Бущан (1,4) – Кендзера (2,8), Попов (1,3), Шабанов (1,6), Миколенко (9) – Сидорчук (3,5), Шепелев (3,2) – Цитаишвили (0,9), Буяльский (2,8), Вербич (4,8) – Русин (1,3)

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Де Пена, Андриевский,Караваев, Сирота, Бенито, Дуэлунд

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Напомним, для "Шахтера" и "Динамо" это первый официальный матч после более чем двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. До этого противостояния лидирующие "горняки" опережали киевлян на 13 очков.

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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состав чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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