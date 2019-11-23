Остап Маркевич рассказал о роли денег в его назначении на пост тренера "Черноморца"

Остап Маркевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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Нынешний главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич поделился с журналистами подробностями своего прихода в одесскую команду. Напомним, летом мы писали, что Маркевич-младший стал лучшим тренером Первой лиги после работы в таможне и стажировки у Зидана.

41-летний специалист рассказал в комментарии телеканалу "Футбол 1":

"Мне нравятся вызовы. Меня мотивируют сложности, проблемы. Поэтому здесь не было никаких сомнений, хотя, возможно, были более выгодные в финансовом плане предложения. Но я с детства помню, что "Черноморец" – великий клуб. Я не смог отказаться от такого предложения. Тем более, команда находилась в сложном положении".

Сейчас ситуация у "Черноморца" продолжает оставаться непростой – команда далека от лидеров Первой лиги. Сегодня одесситы уступили в гостях "Авангарду" со счетом 1:3.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

1 "Волинь" 18 36-23 37 2 "Оболонь Бровар" 18 27-17 37 3 "Рух" 18 29-13 36 4 "Металіст 1925" 18 27-14 35 5 "Інгулець" 18 29-13 34 6 "Минай" 18 29-20 34 7 "Агробізнес" 18 28-19 34 8 "Авангард" 18 22-19 30 9 "Гірник-Спорт" 18 24-26 27 10 "Чорноморець" 18 20-25 22 11 "Прикарпаття" 18 28-29 20 12 "Миколаїв" 18 23-30 17 13 "Балкани" 18 13-28 14 14 "Кремінь" 18 25-39 13 15 "Металург" 18 14-33 8 16 "Черкащина" 18 15-41 6

Тем временем в высшем дивизионе отечественного футбола сегодня "Александрия" с незабитым пенальти обыграла "Зарю". Смотрите, как это было

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