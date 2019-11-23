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Остап Маркевич рассказал о роли денег в его назначении на пост тренера "Черноморца"

23 ноября, 17:31

Для амбициозного тренера одесской команды главным в жизни является вызов

Остап Маркевич

Остап Маркевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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Нынешний главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич поделился с журналистами подробностями своего прихода в одесскую команду. Напомним, летом мы писали, что Маркевич-младший стал лучшим тренером Первой лиги после работы в таможне и стажировки у Зидана.

41-летний специалист рассказал в комментарии телеканалу "Футбол 1":

"Мне нравятся вызовы. Меня мотивируют сложности, проблемы. Поэтому здесь не было никаких сомнений, хотя, возможно, были более выгодные в финансовом плане предложения. Но я с детства помню, что "Черноморец" – великий клуб. Я не смог отказаться от такого предложения. Тем более, команда находилась в сложном положении".

Сейчас ситуация у "Черноморца" продолжает оставаться непростой – команда далека от лидеров Первой лиги. Сегодня одесситы уступили в гостях "Авангарду" со счетом 1:3.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
1Волинь"Волинь"1836-2337
2Оболонь Бровар"Оболонь Бровар"1827-1737
3Рух"Рух"1829-1336
4Металіст 1925"Металіст 1925"1827-1435
5Інгулець"Інгулець"1829-1334
6Минай"Минай"1829-2034
7Агробізнес"Агробізнес"1828-1934
8Авангард"Авангард"1822-1930
9Гірник-Спорт"Гірник-Спорт"1824-2627
10Чорноморець"Чорноморець"1820-2522
11Прикарпаття"Прикарпаття"1828-2920
12Миколаїв"Миколаїв"1823-3017
13Балкани"Балкани"1813-2814
14Кремінь"Кремінь"1825-3913
15Металург"Металург"1814-338
16Черкащина"Черкащина"1815-416

Тем временем в высшем дивизионе отечественного футбола сегодня "Александрия" с незабитым пенальти обыграла "Зарю". Смотрите, как это было

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футбол Черноморец Одесса Остап Маркевич Агробизнес Волочиск

Источник: Телеканал "Футбол"

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