Остап Маркевич рассказал о роли денег в его назначении на пост тренера "Черноморца"

Нынешний главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич поделился с журналистами подробностями своего прихода в одесскую команду. Напомним, летом мы писали, что Маркевич-младший стал лучшим тренером Первой лиги после работы в таможне и стажировки у Зидана.
41-летний специалист рассказал в комментарии телеканалу "Футбол 1":
"Мне нравятся вызовы. Меня мотивируют сложности, проблемы. Поэтому здесь не было никаких сомнений, хотя, возможно, были более выгодные в финансовом плане предложения. Но я с детства помню, что "Черноморец" – великий клуб. Я не смог отказаться от такого предложения. Тем более, команда находилась в сложном положении".
Сейчас ситуация у "Черноморца" продолжает оставаться непростой – команда далека от лидеров Первой лиги. Сегодня одесситы уступили в гостях "Авангарду" со счетом 1:3.
|ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
|1
|"Волинь"
|18
|36-23
|37
|2
|"Оболонь Бровар"
|18
|27-17
|37
|3
|"Рух"
|18
|29-13
|36
|4
|"Металіст 1925"
|18
|27-14
|35
|5
|"Інгулець"
|18
|29-13
|34
|6
|"Минай"
|18
|29-20
|34
|7
|"Агробізнес"
|18
|28-19
|34
|8
|"Авангард"
|18
|22-19
|30
|9
|"Гірник-Спорт"
|18
|24-26
|27
|10
|"Чорноморець"
|18
|20-25
|22
|11
|"Прикарпаття"
|18
|28-29
|20
|12
|"Миколаїв"
|18
|23-30
|17
|13
|"Балкани"
|18
|13-28
|14
|14
|"Кремінь"
|18
|25-39
|13
|15
|"Металург"
|18
|14-33
|8
|16
|"Черкащина"
|18
|15-41
|6
Тем временем в высшем дивизионе отечественного футбола сегодня "Александрия" с незабитым пенальти обыграла "Зарю". Смотрите, как это было
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