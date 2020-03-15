Остаток сезона еврокубков могут провести по системе "Финала четырех"

В СМИ продолжают появляться различные варианты продолжения сезона еврокубков, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По информации одного из источников, рассматривается идея с проведением оставшихся игр в формате "Финала четырех", как в соревнованиях по баскетболу.

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Суть такого формата заключается в проведении финальной стадии с участием четырех команд по олимпийской системе. При этом клубы встречаются между собой один раз и все игры проходят в одном городе. Правда, непонятно, как УЕФА собирается определить четверку участников, если Лига чемпионов и Лига Европы были остановлены на стадии 1/8 финала.

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Сообщается что директор по международным соревнованиям УЕФА Джоржо Маркетти представит эту идею 17 марта во время видеоконференции, на которой также будет решена судьба Евро-2020.

Ранее мы писали, что в УЕФА придумали новый вариант для Евро-2020, чтобы обыграть коронавирус. Финальную часть чемпионата Европы могут провести еще до конца этого года – в декабре.

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