Освоиться в Турции Борячуку помогает Морозюк и он надеется, что "ястребы" выкупят его у "Шахтера"

Андрей Борячук/Фото сaykurrizespor.org.tr

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На днях мы сообщали, что нападающий "Шахтера" Андрей Борячук стал игроком турецкого "Ризеспора". После прохождения медосмотра он подписал с клубом арендное соглашение на полтора года. Напомним, что в "Ризеспоре" Андрей — третий украинец. Он присоединился к Николаю Морозюку, выступающему за команду с начала 2019 года, и Денису Гармашу, арендованному этой зимой у "Динамо".

Борячук уже дал первое интервью в статусе футболиста "Ризеспора".

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"Для меня и Дениса огромный плюс, что сюда приезжают украинцы — для нас будет намного легче с адаптацией. Тем более, Морозюк уже долгое время находится здесь. Я уже успел с ним поговорить. И он на правах старшего товарища уже помогает и подсказывает, – отметил Борячук. – В Турции очень теплые и гостеприимные люди. Приятно, что такой клуб как "Ризеспор" наблюдал за мной на протяжении длительного времени и мы пришли к соглашению. Хочу помочь клубу своей работой в команде. Надеюсь, клуб тоже поможет мне".

Украинский форвард уже выходил на поле с новыми партнерами.

"Что касается игровой практики, то я сегодня впервые тренировался в общей группе. Тренер все видит, и я думаю, что получу свой шанс. Надеюсь, мне предоставится возможность проявить себя, и если будет возможность и желание у этой команды – выкупить мой контракт. Я докажу и себе, и этой команде, что достоин играть в основном составе", — сказал новичок.

Смотрите, как Борячук забивал в составе "Мариуполя"



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