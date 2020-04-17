Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

"От меня бабушка уже спрятала мячи, потому что все здесь поразбивал": игрок "Шахтера" рассказал о карантине

17 апреля, 22:37

Максим Перепелица

Даниил Сикан - о том, как поддерживает форму во время карантина

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии, а также вспомнил своей первой тренировке в составе команды. Ранее Шевчук показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Роналду

"Тяжело сейчас, я очень скучаю по футболу. Например, от меня бабушка уже спрятала мячи, потому что все здесь поразбивал. Невозможно находиться в одном помещении. Очень хочу играть в футбол, но пока нет возможности. Что после карантина? Думаю и надеюсь, что все будет нормально, что доиграем чемпионат и продолжим двигаться дальше", – рассказал игрок.

"На первую тренировку я вообще пошел сам. Бабушка не хотела отдавать меня на футбол, ведь я шесть лет занимался танцами, рисованием. В один день утром взял с собой вещи, как на физкультуру, сразу после школы сел на маршрутку и поехал тренироваться. Меня приняли. Через три занятия пришла бабушка и сказала: ему нельзя тренироваться, у него с сердцем проблемы. Клапан не закрывался, что-то такое. Мы ходили к врачу. С возрастом перерос это и продолжал тренироваться", – отметил Сикан.

Мы также сообщали, что Тайсон жалеет о среднем пальце, показанном ультрас "Динамо": "Это видели дети".

Смотрите, как Тайсон забивал на зимнем сборе "Шахтера"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Даниил Сикан

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Дружить с Россией? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев": мнение известного футболистаЧУ по футболу
"Динамо" выходит из карантина: уже в понедельник пройдут первые тренировки на базе – СМИФутбол
Украинский тренер не смог вернуться домой из Казахстана, когда начался карантин: что он делает теперь
Украинский тренер не смог вернуться домой из Казахстана, когда начался карантин: что он делает теперьФутбол
Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина:
Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина: "Это нужно для будущих побед"Футбол
"Немного раньше бы уехать в Европу": игрок "Шахтера" рассказал, о чем жалеет в жизниЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...