"От меня бабушка уже спрятала мячи, потому что все здесь поразбивал": игрок "Шахтера" рассказал о карантине

Даниил Сикан - о том, как поддерживает форму во время карантина

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии, а также вспомнил своей первой тренировке в составе команды. Ранее Шевчук показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Роналду

"Тяжело сейчас, я очень скучаю по футболу. Например, от меня бабушка уже спрятала мячи, потому что все здесь поразбивал. Невозможно находиться в одном помещении. Очень хочу играть в футбол, но пока нет возможности. Что после карантина? Думаю и надеюсь, что все будет нормально, что доиграем чемпионат и продолжим двигаться дальше", – рассказал игрок.

"На первую тренировку я вообще пошел сам. Бабушка не хотела отдавать меня на футбол, ведь я шесть лет занимался танцами, рисованием. В один день утром взял с собой вещи, как на физкультуру, сразу после школы сел на маршрутку и поехал тренироваться. Меня приняли. Через три занятия пришла бабушка и сказала: ему нельзя тренироваться, у него с сердцем проблемы. Клапан не закрывался, что-то такое. Мы ходили к врачу. С возрастом перерос это и продолжал тренироваться", – отметил Сикан.

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