Отвращение! Жена Тайсона на русском прокомментировала расисткий скандал с футболистом

Габриэла Матиас / Фото: Instagram

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Жена футболиста "Шахтера" Тайсона Габриэла Матиас эмоционально высказалась об инциденте, который случился в Харькове. Ранее появилось видео того, как фанаты "Динамо" выкрикивают расистские выкрики в адрес футболиста.

Девушка написала пост в Instagram, в котором раскритиковала этот инцидент.

"Отвращение! Ты подлый", – написала Габриэла

Также девушка опубликовала фотографию с Тайсоном и подписала ее на португальском:

"Мы учимся быть сильными! Мы рано поняли, что нам нужно бороться в 2/3 раза больше, мы научились сопротивляться и бороться за себя и за себя! И ты воин с рождения. Борьба продолжается, и мы сильны!", – написала девушка.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственным органам, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

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