"Ожидал от соперника такого сопротивления": наставник "Шахтера" оценил игру с "Колосом"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поединок чемпионата Украины с "Колосом". В этом матче его команда обыграла соперника со счетом 4:3.

"Ожидал от соперника такого сопротивления, поле еще такое – практически невозможно контролировать игру. До счета 2:1 еще что-то было под контролем, но потом наши ошибки, ошибки судейства, ужасное поле и желание "Колоса" сделали нашу игру очень сложной. Ошибки судей происходили, думаю, не я один их видел: третий гол – это офсайд, фол, который связан с третьим голом – это совсем не фол, желтая карточка Маркоса Антонио – это не желтая, он не касался игрока "Колоса" вообще.

Мы также слишком часто сегодня ошибались: в обороне и развитии атаки игра была немного разбалансирована. Но 3 очка есть. На поле, на котором невозможно практиковать футбол. Понимаем, какие трудности переживают клубы в зимний период, но кто хочет продвигать такую украинскую лигу – нужно быть очень осторожными. На каких полях выступают команды – нужно принимать какие-то решения, потому что эти поля совсем не в кондициях для игры в футбол", – сказал Каштру.