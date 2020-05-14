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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Ожидаю появления украинца в "Роме": скаутов итальянских клубов интересуют наши футболисты

14 мая, 13:43

Андрей Фоменко

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец попал под прицел селекционеров

Появилась еще одна информация об интересе итальянских клубов к футболистам чемпионата Украины. Недавно мы писали: топ-клуб из Италии заинтересовался игроком "Шахтера". Теперь, как оказалось, в сфере интересов Серии А находится полузащитник "Александрии".

Украинский скаут Алекс Великих поделился инсайдом с Апеннин. Свои сведения он выложил в программе "Залишайся з футболом":

"Я не буду называть фамилию футболиста, но игрок "Александрии" заинтересовал клубы Серии А. Также, признаюсь, я ожидаю появление украинского футболиста в составе "Ромы". То же самое могло произойти в "Милане", но там сменилось руководство клуба".

Мы сообщали, что Шевченко посоветовали взять в сборную Украины сына бывшей звезды "Динамо".

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В случае с "Ромой" речь шла, скорее всего, о Викторе Коваленко. А хавбеком "Александрии", который привлек внимание скаутов, оказался Кирилл Ковалец. В частности, итальянцы следили за полузащитником в матче Лиги Европы против Сент-Этьена (1:1) и не остались разочарованными. В чемпионате Украины 2019/2020 26-летний парень сыграл 14 матчей, забив шесть мячей и сделав четыре голевые передачи.

Вспомним о том, что осенью игроком тура в УПЛ стал полузащитник "Александрии".

Смотрите, как Кирилл Ковалец забил за "Александрию" в ворота "Ворсклы"

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футбол Александрия трансфер Кирилл Ковалец скауты

Источник: Футбол 24

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