Паулу Фонсека положил глаз на "боксера" из киевского "Динамо"

Вслед за Евгением Коноплянкой и Романом Яремчуком в лагерь римских "волков" сватают Никиту Бурду

Бурда против Тайсона / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда может оказаться в "Роме", возглавляемой экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой. Как сообщает La Roma 24, португальский наставник "волков" всерьез рассматривает вариант приобретения 24-летнего украинского защитника. Правда, пока еще "Рома" официального не сделала запрос в "Динамо" относительно центрбека, которого портал Transfermarkt оценивает в 3,5 млн евро.

Смотрите, как забивает Никита Бурда

Отметим, Никита Бурда тренировками на базе "Динамо" не ограничивается. С недавних пор он занимается боксом. Агент убедил игрока начать тренировки в ринге для развития координации.

Реклама

Впрочем, начало этого сезона Никита Бурда провел не лучшим образом. В частности, после его грубейшей ошибки "Динамо", ведя в матче с "Брюгге" со счетом 0:1, пропустило ответный мяч от бельгийцев. В том же поединке Бурда схлопотал удаление. В итоге "Динамо" вылетело из ЛЧ,

Смотрите, как Никиту Бурду удаляют в чемпионате Украины

Как сообщалось ранее, экс-тренер "Шахтера" зовет в "Рому" разбушевавшегося "буйвола". Паулу Фонсека может увести из-под носа у "Лацио" экс-динамовца Романа Яремчука, который шикарно начал сезон в "Генте".

Также мы писали, что Евгений Коноплянка просится в команду Фонсеки. Агент украинца контактировал с итальянским клубом и предложил ему услуги 29-летнего вингера "Шальке". Предположительная сумма сделки может составить около 4 миллионов евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама