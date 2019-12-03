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Паутина договорняков в украинском футболе: появилось новое решение Нацполиции

3 декабря, 17:26

Правоохранительные органы решили поставить на паузу следствие по договорнякам, в которых замешано 35 клубов

Национальная полиция Украины остановила следствие относительно организации договорных матчей, в участии в которых подозреваются 35 украинских клубов. Ранее мы писали, что "Динамо" подписало контракт с сыном игрока, изгнанного из футбола за договорняки.

По состоянию на 21 ноября 2019 года, досудебное расследование остановлено на основании п.3 ч.1 ст. 280 Уголовного процессуального кодекса Украины, который предусматривает остановку следствия на период выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

Более точную причину в полиции не назвали, сославшись на тайну следствия.

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Отметим, что на карте футбольных клубов, которые попали в список замешанных в договорняках, оказались и четыре команды высшего дивизиона: "Александрия", "Ворскла", "Заря" и "Олимпик".

Напомним, на днях в украинском футболе вспыхнул еще один скандал, связанный с махинациями в матчах: обнародована схема подкупа столичного арбитра. Деньги перечислялись киевскому рефери, который затем делился с ассистентами и наблюдателями арбитража.

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Источник: Укринформ

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