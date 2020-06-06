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"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирус

6 июня, 17:03

Елена Павлова Елена Павлова

Команды Премьер-лиги должны проходить тестирование каждые 14 дней

Проверка команды на коронавирус – недешевое удовольствие и влетает участникам чемпионата Украины в копеечку. Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал об особенностях медицинского протокола УПЛ по ПЦР-тестированию. Ранее мы сообщали, что матч чемпионата Украины "Заря" – "Колос" находится под угрозой срываиз-за неправильных тестов.

"Финансово ПЦР-тесты – это очень дорогое удовольствие. По нашим подсчетам, проведение тестирования для одной команды стоит в пределах 120-130 тысяч гривен. Клубные врачи и руководство воспринимали постановление МОЗ как рекомендацию, а не требование, которое нужно выполнять. После ситуации с "Карпатами", где 29 человек инфицированы коронавирусом, принято решение УАФ вместе с медицинским комитетом об обязательном ПЦР-тестировании каждые 14 дней", – заявил Попов.

Читайте также: Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантина

Забор материала для теста на коронавирус

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Забор материала для теста на коронавирус / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

"В течение месяца мы ведем переписку с командами. Все бумаги утверждены и заранее им отправлены. Некоторые команды проходили ПЦР-тестирование 26-28 мая, потому на этот тур у них действует закон двух недель. Перед следующим туром им уже придется проходить тестирование. Другие клубы провели тесты 12-15 мая. У них уже вышел срок и они обязательно должны сдать тесты перед ближайшими матчами", – сказал Попов.

Отметим, что сегодня 25 тур чемпионата Украины откроет противостояния "Шахтер" – "Десна" – читайте текстовую трансляцию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тестирование чемпионат Украины коронавирус премьер-лига ПЦР-тесты Вячеслав Попов

Источник: ua.tribuna.com

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