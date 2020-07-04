Перед битвой с "Динамо" тренер "Шахтера" дал большое интервью знаменитому изданию France Football

Сегодня в центральном матче тура в украинской Премьер-лиге донецкий "Шахтер" сразится с киевским "Динамо". Наш сайт уже ведет онлайн "Динамо" – "Шахтер". Отечественные гранды подошли к поединку с разными целями: "оранжево-черные" – уже в ранге чемпиона, динамовцы – в стане борьбы за второе место.

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Накануне перед последним матчем в сезоне с "Динамо" тренер "Шахтера" рассказал о настрое и травмированных. Также наставник "горняков" Луиш Каштру дал большое интервью знаменитому изданию France Football, которое длительное время определяет лучших игроков современности. Представляем некоторые выдержки из этого разговора. В начале португальский специалист остановился на особенностях "Шахтера":

"В "Шахтере" проходят годы, но философия и модель игры не меняются. Это самое главное, когда ты приходишь в такой крупный клуб, как "Шахтер". Вы должны понимать, куда вы ступаете, в каком направлении следует идти, какое видение у лидеров... Тренеры могут поменяться, но проект остается прежним. Мы должны доставлять удовольствие людям, которые смотрят, как мы играем. Приоритетом является победа, но мы стараемся комбинировать это с привлекательным футболом".

Поделился Каштру мнением об особом "сплаве" украинцев и бразильцев в команде:

"Это остается уникальной смесью в футболе. Кроме того, я бы сказал, что у нас есть сплав национальностей и поколений. Мы объединяем большинство лучших украинских талантов... Бразильские футболисты привносят креативность и свой гений. Украинские игроки имеют более естественную строгость и силу, что приводит к интересной комбинации в команде".

Луиш Каштру общается с игроками "Шахтера" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Также тренер уверен, что в Украине несложно приспособиться к местной среде и футболу:

"Есть что-то в людях, а не только в футболе, что является необычайной способностью адаптироваться. Уже через месяц игрок здесь приспосабливается к местным условиям. Но нужно все делать правильно, помогать новичку, и тогда все будет нормально".

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