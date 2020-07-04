Українська
$ 27,18
30,66

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Перед битвой с "Динамо" тренер "Шахтера" дал большое интервью знаменитому изданию France Football

4 июля, 11:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португалец Луиш Каштру рассказал об адаптации в Украине и особой философии "Шахтера"

Сегодня в центральном матче тура в украинской Премьер-лиге донецкий "Шахтер" сразится с киевским "Динамо". Наш сайт уже ведет онлайн "Динамо" – "Шахтер". Отечественные гранды подошли к поединку с разными целями: "оранжево-черные" – уже в ранге чемпиона, динамовцы – в стане борьбы за второе место.

Реклама

Накануне перед последним матчем в сезоне с "Динамо" тренер "Шахтера" рассказал о настрое и травмированных. Также наставник "горняков" Луиш Каштру дал большое интервью знаменитому изданию France Football, которое длительное время определяет лучших игроков современности. Представляем некоторые выдержки из этого разговора. В начале португальский специалист остановился на особенностях "Шахтера":

"В "Шахтере" проходят годы, но философия и модель игры не меняются. Это самое главное, когда ты приходишь в такой крупный клуб, как "Шахтер". Вы должны понимать, куда вы ступаете, в каком направлении следует идти, какое видение у лидеров... Тренеры могут поменяться, но проект остается прежним. Мы должны доставлять удовольствие людям, которые смотрят, как мы играем. Приоритетом является победа, но мы стараемся комбинировать это с привлекательным футболом".

Поделился Каштру мнением об особом "сплаве" украинцев и бразильцев в команде:

"Это остается уникальной смесью в футболе. Кроме того, я бы сказал, что у нас есть сплав национальностей и поколений. Мы объединяем большинство лучших украинских талантов... Бразильские футболисты привносят креативность и свой гений. Украинские игроки имеют более естественную строгость и силу, что приводит к интересной комбинации в команде".

Луиш Каштру общается с игроками "Шахтера"

Луиш Каштру общается с игроками "Шахтера" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Также тренер уверен, что в Украине несложно приспособиться к местной среде и футболу:

"Есть что-то в людях, а не только в футболе, что является необычайной способностью адаптироваться. Уже через месяц игрок здесь приспосабливается к местным условиям. Но нужно все делать правильно, помогать новичку, и тогда все будет нормально".

Узнавайте расписание и результаты 29-го тура чемпионата Украины.

Смотрите, как "Шахтер" сыграл с "Манчестер Сити" вничью в Лиге чемпионов в Англии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

интервью тренер футбол Шахтер Донецк Луиш Каштру

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка УкраиныЧУ по футболу
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
Владимира Шарана в
Владимира Шарана в "Александрии" может заменить бывший тренер киевского "Динамо"ЧУ по футболу
Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит
Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит "Ворсклу" в финал Кубка на "Динамо"ЧУ по футболу
В Харькове создали еще один футбольный клуб, его возглавит бывший игрок
В Харькове создали еще один футбольный клуб, его возглавит бывший игрок "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять