Українська
$ 26,7
29,91

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Перед битвой за второе место с "Десной" киевское "Динамо" потеряло защитника сборной Украины

28 июня, 11:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Виталий Миколенко получил повреждение бедра и будет восстанавливаться неделю-две

В воскресенье вечером в чемпионате Украины пройдет важный с точки зрения борьбы за второе место матч. В Чернигове местная "Десна" будет принимать киевское "Динамо". Смотрите расписание, прогнозы, результаты 28-го тура чемпионата Украины.

Реклама

Однако сегодня главный тренер гостей Алексей Михайличенко не сможет рассчитывать сразу на нескольких исполнителей. Стало известно, что с командой в Чернигов не поехали защитники Денис Попов и Виталий Миколенко. Как выяснилось, после одной из последних тренировок "Динамо" Миколенко пожаловался на болезненные ощущения в области бедра. Врачи заявили, что футболист получил незначительное мышечное повреждение, пишет dynamo.kiev.ua.

По предварительным оценкам восстановление Миколенко займет от одной до двух недель. Это означает, что его участие в матче следующего тура чемпионата Украины, против "Шахтера", который состоится 4 июля в Киеве, – под вопросом. Также пока что восстанавливается полузащитник Сергей Сидорчук, но капитан "Динамо" готовится выйти на поле с "Шахтером".

Информации же о Денисе Попове из лагеря киевлян пока что не поступало. Не поможет "бело-голубым" в Чернигове и Никита Бурда, оставшийся в столице.

В тренде
В украинском футболе – первая отставка после карантина: не повезло иностранцу

Читайте, что думает Луиш Каштру – о борьбе за второе место: "Заря" и "Десна" имеют шансы".

Реклама

Смотрите, как недавно "Десна" разгромила "Александрию" в гостях в матче УПЛ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол травма чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов Виталий Миколенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка УкраиныЧУ по футболу
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
"Шахтер" – "Александрия": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит
Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит "Ворсклу" в финал Кубка на "Динамо"ЧУ по футболу
"Шахтер" – чемпион! "Горняки" досрочно стали "золотыми", одержав волевую победу над "Александрией"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять