Перед битвой за второе место с "Десной" киевское "Динамо" потеряло защитника сборной Украины

В воскресенье вечером в чемпионате Украины пройдет важный с точки зрения борьбы за второе место матч. В Чернигове местная "Десна" будет принимать киевское "Динамо". Смотрите расписание, прогнозы, результаты 28-го тура чемпионата Украины.

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Однако сегодня главный тренер гостей Алексей Михайличенко не сможет рассчитывать сразу на нескольких исполнителей. Стало известно, что с командой в Чернигов не поехали защитники Денис Попов и Виталий Миколенко. Как выяснилось, после одной из последних тренировок "Динамо" Миколенко пожаловался на болезненные ощущения в области бедра. Врачи заявили, что футболист получил незначительное мышечное повреждение, пишет dynamo.kiev.ua.

По предварительным оценкам восстановление Миколенко займет от одной до двух недель. Это означает, что его участие в матче следующего тура чемпионата Украины, против "Шахтера", который состоится 4 июля в Киеве, – под вопросом. Также пока что восстанавливается полузащитник Сергей Сидорчук, но капитан "Динамо" готовится выйти на поле с "Шахтером".

Информации же о Денисе Попове из лагеря киевлян пока что не поступало. Не поможет "бело-голубым" в Чернигове и Никита Бурда, оставшийся в столице.

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