Перед принципиальным матчем "Динамо" напомнили о долге перед "Зарей"

Столичный клуб не рассчитался с луганчанами за трансфер Александра Караваева

Бывший генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов накануне матча против киевского "Динамо" в 26-м туре чемпионата Украины рассказал в эфире канала "Футбол", что столичный клуб до сих пор не рассчитался с луганчанами за трансфер Александра Караваева. "Заря" – "Динамо" онлайн смотреть можно на нашем сайте.

Где смотреть матч "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины

"Читал в прессе, что "Заре" поступили деньги от "Крузейро". Это же не вся сумма, бразильцы должны еще заплатить. Еще и "Динамо" должно деньги за Караваева, должны дать. Поэтому в "Заре" вроде бы все не так страшно. Хотя у нас были случаи, что исчезали и финалисты Лиги Европы", – сказал Рафаилов.

Напомним, игрок сборной Украины перешел в "Динамо" летом прошлого года, а "Заря" получила полные права на защитника Богдана Михайличенко, который до этого выступал за команду на правах аренды. По информации же "Информационного сайта болельщиков "Зари", трансфер обошелся "Динамо" в 1,25 млн евро. Символично, что именно Михайличенко открыл счет в предыдущем матче в Премьер-лиге, когда луганчане в Киеве обыграли Динамо со счетом 2:1.

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Ранее мы писали, что бывшего гендира "Зари" Рафаилова сватают в киевское "Динамо" на место человека-легенды. Бывшего директора луганчан хочет видеть в руководстве столичного клуба принадлежащий "Динамо" футболист Тымчик.

Смотрите, как Александр Караваев забивал еще за "Зарю":

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