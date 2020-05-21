Пересидели дома: пять игроков "Динамо" получили травмы после выхода из карантина

Пять игроков киевского "Динамо" получили травмы после выхода из карантина. Напомним, 12 мая киевляне возобновили групповые тренировки на клубной базе. Правда, после длительной паузы не для всех занятия пошли на пользу. Как сообщил ведущий шоу "Та То Таке" Сергей Болотников, в лазарет "Динамо" попали Николай Шапаренко, Никита Бурда и Виктор Цыганков.

Как сообщает источник, Шапаренко получил повреждение мышцы, у Бурды воспаление мениска, он выбыл на несколько недель, а Цыганков из-за растяжения сможет вернуться только в середине июня. Имена, как и степень повреждения еще двух игроков не называются.

Напомним, что чемпионат Украины должен возобновиться 30 мая. В первом матче после карантина "Динамо" на выезде сыграет с донецким "Шахтером". Правда, в сети появилась информация, что матч может состояться в Киеве.

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Ранее мы опубликовали шокирующее видео: собутыльники на квартире избили футболиста киевского "Динамо". После словесной перепалки досталось нападающему "Динамо" и сборной Украины Артему Беседину. Инцидент произошел еще в 2016 году, но видео появилось только сейчас.

Смотрите, как "Динамо" играло до карантина:

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