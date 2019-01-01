"Перестаньте нести чушь": игрок "Динамо" эмоционально отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба

Вербич опубликовал у себя в Instagram импульсивное сообщение

Беньямин Вербич / Фото: Instagram

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич опроверг информацию о желании покинуть киевский клуб. Ранее мы писали, что игрок "Динамо" стал героем матча Словения – Израиль.

"Журналисты, вы что, издеваетесь? Мне в команде "Динамо" очень комфортно и в Киеве просто ТОП. Перестаньте нести чушь", – написал Вербич в Instagram.

Этим сообщением Беньямин отреагировал, на то, что журналисты распространили информацию, что он и хавбек Миккель Дуэлунд якобы хотят расторгнуть контракты с клубом из-за чрезмерной нагрузки на тренировках от Алексея Михайличенко.

В нынешнем сезоне 25-летний Вербич провел шесть матчей за "Динамо", отметившись одной результативной передачей. "Динамо" идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

Ранее мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже было только при Блохине и Демьяненко.

Кроме того, Михайличенко обвиняют в том, что он загнал команду в стиле Кварцяного. Появилось объяснение провальной игры киевлян в первом матче после смены главного тренера.

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Львов":

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