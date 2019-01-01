Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Перестаньте нести чушь": игрок "Динамо" эмоционально отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба

13 сентября, 11:06

Вербич опубликовал у себя в Instagram импульсивное сообщение

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: Instagram

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич опроверг информацию о желании покинуть киевский клуб. Ранее мы писали, что игрок "Динамо" стал героем матча Словения – Израиль.

"Журналисты, вы что, издеваетесь? Мне в команде "Динамо" очень комфортно и в Киеве просто ТОП. Перестаньте нести чушь", – написал Вербич в Instagram.

Этим сообщением Беньямин отреагировал, на то, что журналисты распространили информацию, что он и хавбек Миккель Дуэлунд якобы хотят расторгнуть контракты с клубом из-за чрезмерной нагрузки на тренировках от Алексея Михайличенко.

В нынешнем сезоне 25-летний Вербич провел шесть матчей за "Динамо", отметившись одной результативной передачей. "Динамо" идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

Ранее мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже было только при Блохине и Демьяненко.

Кроме того, Михайличенко обвиняют в том, что он загнал команду в стиле Кварцяного. Появилось объяснение провальной игры киевлян в первом матче после смены главного тренера.

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Львов":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Беньямин Вербич

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу
Легенда
Легенда "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФАЧУ по футболу
Скандал в
Скандал в "Карпатах": нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое местоЧУ по футболу
Не понимают, какую игру строит тренер: в
Не понимают, какую игру строит тренер: в "Динамо" недовольны действиями МихайличенкоЧУ по футболу
"Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандалаЧУ по футболу
"Коноплянка сыграл так, как его просили": Каштру оценил дебют вингера сборной за "Шахтер"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...