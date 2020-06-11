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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Первая лига рвется в бой: как клубы голосовали за возобновление сезона и кто был против

11 июня, 17:52

Елена Павлова Елена Павлова

Окончательно решение должен утвердить исполком УАФ

На столичном НСК "Олимпийский", который сегодня принимал внеочередную конференция Профессиональной футбольной лиги Украины, определилась дальнейшая судьбу сезона в Первой и Второй Лигах. Напомним, что чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На заседании приехали члены исполкома УАФ, все 16 делегатов из второго по силе дивизиона ЧУ и 14 из 18-ти делегатов – из третьего.

И если Вторая лига чемпионата Украины проголосовала за досрочное завершение сезона, то вот Первая настроена бороться до конца. По информации сайта "Металлиста-1925", клубы большинством голосов – 11 – приняли решение доиграть чемпионат Украины во втором дивизионе страны. Против оказались лишь четверо – "Черноморец", "Авангард", "Николаев" и "Балканы". "Волынь" – воздержалась. А окончательно решение сегодня или завтра должен утвердить исполком УАФ.

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Отметим, что в Первой лиге осталось доиграть 11 туров. Лидирует львовский "Рух", который опережает "Волынь" лишь на одно очко. В двух баллах от лидера расположились сразу четыре команды – "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес". По регламенту первенства, в Премьер-лигу должны выйти три лучших клуба по итогам сезона.

Ранее мы сообщали, что клуб Первой лиги отказывается доигрывать чемпионат Украины.

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Источник: Металлист 1925

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