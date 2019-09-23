Первая победа в шести матчах сделала Михайличенко лучшим тренером в чемпионате Украины

Алексей Михайличенко / Фото: Dynamo.kiev.ua

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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко признан лучшим тренером по итогам восьмого тура Премьер-лиги. Лауреата определило Всеукраинское объединение тренеров по футболу. По итогам победного матча над "Ворсклой" (5:0)Михайличенко выставили оценку в 4,6 балла.

Оценку выставили по пяти критериям:

1. Номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая) – 5

Номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая) – 5 2. Трудности в выстраивании и управлении подопечными (травмированы/дисквалифицированы, особые обстоятельства) – 4

Трудности в выстраивании и управлении подопечными (травмированы/дисквалифицированы, особые обстоятельства) – 4 3. Мастерство в работе с кадрами (игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе) – 5

Мастерство в работе с кадрами (игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе) – 5 4. Тренерское мастерство (многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора) – 5

Тренерское мастерство (многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора) – 5 5. Накопительный критерий (если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки) – 4

"Шестиматчевая безвыигрышная серия (во всех турнирах – прим.) была тяжелым испытанием для нового тренерского штаба "Динамо". Не имея возможности провести по ходу сезона какие-то радикальные изменения, столичный клуб обязан при этом давать результат на всех фронтах. За восемь дней киевляне провели три матча повышенной ответственности. И если за поражение от "Десны" команду захлестнула волна критики, то последующие два матча принесли нужный результат", – оценили работу Михайличенко.

Отметим, что лучшим игроком тура признан полузащитник "Динамо" Карлос де Пена, оформивший в матче против "Ворсклы" дубль. Он на один балл опередил одноклубника Виктора Цыганкова. Также в опросе упоминались Рустам Худжамов ("Мариуполь"), Артем Шабанов ("Динамо") и Марлос ("Шахтер").

Накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

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