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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Первая победа в шести матчах сделала Михайличенко лучшим тренером в чемпионате Украины

23 сентября, 13:31

Награда лучшему игроку тура досталась Карлосу де Пене

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Dynamo.kiev.ua

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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко признан лучшим тренером по итогам восьмого тура Премьер-лиги. Лауреата определило Всеукраинское объединение тренеров по футболу. По итогам победного матча над "Ворсклой" (5:0)Михайличенко выставили оценку в 4,6 балла.

Оценку выставили по пяти критериям:

  • 1. Номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая) – 5
  • 2. Трудности в выстраивании и управлении подопечными (травмированы/дисквалифицированы, особые обстоятельства) – 4
  • 3. Мастерство в работе с кадрами (игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе) – 5
  • 4. Тренерское мастерство (многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора) – 5
  • 5. Накопительный критерий (если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки) – 4

"Шестиматчевая безвыигрышная серия (во всех турнирах – прим.) была тяжелым испытанием для нового тренерского штаба "Динамо". Не имея возможности провести по ходу сезона какие-то радикальные изменения, столичный клуб обязан при этом давать результат на всех фронтах. За восемь дней киевляне провели три матча повышенной ответственности. И если за поражение от "Десны" команду захлестнула волна критики, то последующие два матча принесли нужный результат", – оценили работу Михайличенко.

Отметим, что лучшим игроком тура признан полузащитник "Динамо" Карлос де Пена, оформивший в матче против "Ворсклы" дубль. Он на один балл опередил одноклубника Виктора Цыганкова. Также в опросе упоминались Рустам Худжамов ("Мариуполь"), Артем Шабанов ("Динамо") и Марлос ("Шахтер").

Накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
8
8
0
0
24
6
18
24
Забитые 24
Пропущеные 6
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
АлександрияАлександрияАле
8
4
1
3
10
11
-1
13
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
5
ДинамоДинамоДин
7
3
2
2
15
7
8
11
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В П Н Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
КолосКолосКол
8
3
2
3
7
10
-3
11
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П П Н
8
МариупольМариупольМар
7
2
3
2
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П Н
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко Карлос де Пена

Источники: Сегодня|Спорт , Премьер-лига

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