Первая совместная тренировка лидера чемпионата Украины: без масок, но температуру "горнякам" мерили

Никто из футболистов "Шахтера" не выпадал "ни физически, ни работая с мячом"

14 мая лидер чемпионата Украины "Шахтер" в полном составе собрался на своей базе "Святошино" и провел первую совместную тренировку после перерыва. А двумя днями ранее донецкая команда сдала ПЦР-тесты на COVID-19. Все оказались здоровы и смогли вернуться к работе в общей группе.

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Чтобы минимизировать контакт с китменами, игроки донецкой команды прибыли на тренировку уже экипированные. А перед началом занятий тренерам, футболистам и персоналу измерили температуру.

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Тренировка длилась чуть больше часа и включала упражнения на контроль мяча и координацию. Далее "горняки" провели двусторонку на половине поля, а завершилась сессия работой в двух группах.

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"Сессия показала, что мы находимся в достаточно хороших кондициях, ребята много занимались индивидуально. Никто не выпадал ни физически, ни работая с мячом. Ждем возобновления чемпионата", – сказал защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

Напомним, что чемпионат Украины возобновится уже 30 мая и в первом же туре после рестарта "Шахтер" сыграет с "Динамо".

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