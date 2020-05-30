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Первые голы после карантина! Как забивались мячи в игре "Днепр-1" – "Олимпик"

30 мая, 21:55

Олег Люлька Олег Люлька

Капитан "Днепра-1" заговорил о попадании в еврокубки после того, как его команда обыграла "олимпийцев" 3:1

Самым результативным матчем первого дня чемпионата Украины после паузы, связанной с пандемией коронавируса, стал поединок на "Днепр-Арене", где местный "Днепр-1" обыграл донецкий "Олимпик" 3:1. На голы чемпиона мира среди молодежи Булецы, Адамюка, а также бразильского новичка днепрян Тейлора гости отреагировали лишь одним точным пенальти в исполнении Политыло на последних секундах поединка.

Обзор матча "Днепр-1" – "Олимпик" (3:1)

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Отметим, что после победы над "Олимпиком", которая закрепила днепрян на седьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, капитан "Днепра-1", экс-динамовец Сергей Кравченко заговорил о возможном попадании его команды в еврокубки.

"Сейчас уже все говорят о том, что мы уже со следующего сезона можем играть в еврокубках, поэтому нам надо занимать седьмую строчку, поскольку восьмое место может и не попасть в матчи плей-офф – это произойдет, если "Мариуполь" или "Ворскла" завоюют Кубок Украины. Говорят, что во второй шестерке нет мотивации, но у нас она очень сильна. Постараться попасть в еврокубки – это мечта любого футболиста. Вот, недавно было пять лет выхода днепровской команды в финал Лиги Европы, и все это запоминается на всю жизнь. Не хочется сейчас делать какие-то громкие заявления, но мы сначала хотим попасть в плей-офф, а затем поборемся за попадание в еврокубки", – заявил капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко.

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Напомним, что один из матчей первого карантинного тура Премьер-лиги в эти выходные не состоится. "Карпаты" и "Мариуполь" не сыграют 31 мая, так как у трех игроков "Карпат" обнаружили коронавирус.

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видео голов чемпионат Украины Сергей Кравченко Олимпик Донецк Днепр-1

Источники: Сегодня|Спорт , Официальный сайт СК "Днепр-1"

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