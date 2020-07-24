Первые зрители на футболе после карантина: как будут пускать на стадионы в Киеве и Александрии

Клубы украинской Премьер-лиги "Колос" и "Александрия" назвали условия, при которых болельщики смогут посетить матчи команд 25 июля – в полуфиналах плей-офф за последнюю путевку от Украины в Лигу Европы. Ранее мы сообщали, что болельщиков вернули на стадионы Украины.

Реклама

"Александрия" продает билеты только в кассе, а перед входом на стадион каждому болельщику будут измерять температуру. На трибунах нужно быть в маске, соблюдая социальную дистанцию полтора-два метра, садиться в чаше стадиона строго по местам, указанным в билетах. При содействии стюардов провести дезинфекцию рук антисептиком. Поединок "Александрия" – "Мариуполь" пройдет на КСК "Ника" в 19:30 по киевскому времени.

Болельщики "Александрии" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Читайте также: Промоутер рассказал, как проведет бои Джошуа и Усика со зрителями

Реклама

В "Колосе" обещают бесплатный вход болельщикам. Правда, для этого нужно на клубную электронную почту прислать заявку с указанием личных данных. В заявку должны входить не более 10 человек. И тут тоже напоминают об обязательном ношении маски и паспорте. Матч "Колос" – "Днепр-1" пройдет на поле НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Это будут первые поединки в Украине после начала карантины, на которые будут допущены болельщики.

В тренде Российская чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой, выпрыгнув из окна

Матчи, на которых допустят болельщиков:

25 июля 17:00 "Колос" – "Днепр-1", Киев, НСК "Олимпийский"

25 июля 19:30 "Александрия" – "Мариуполь", Александрия, "Ника"

29 июля финал плей-офф за право сыграть в Лиге Европы

Ранее президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей, и сравнил пандемию с войной. Александер Чеферин отметил, что никто не должен подвергать себя ненужным рискам.

Также стало известно, что зрители могут вернуться на футбольные стадионы Германии уже осенью. Министр внутренних дел и спорта Германии считает, что в стране готовы к болельщикам на трибунах.

Смотрите, как "Колос" в последнем туре чемпионата Украины переиграл "Динамо"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама