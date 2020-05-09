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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Назван первый футбольный матч в Украине после карантина

9 мая, 11:40

Александр Трикиша

Украинские команды уже планируют товарищеские матчи для подготовки к возобновления сезона

Украинский футбол возвращается! Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал, что его команда договорилась о спарринге с луганской "Зарей". Два поединка команды намечены на 23 мая. Мариупольцы планируют провести перед этим еще один спарринг, если удастся найти соперника. Ранее сообщалось, что чемпионат Украины может возобновиться 30 мая: опубликован календарь сезона.

Читайте также: "Тесты на коронавирус закупить не успеем": клубы готовятся к возобновлению чемпионата Украины

"Все очень сильно устали от карантина и индивидуальных тренировок. Но уже по первым дням тренировочного процесса мы будем понимать, насколько футболисты смогли выполнить наш объем работы, как кто готов. Понимаем, что для тренировок даже малыми группами мы должны соблюсти весь протокол процесса, поэтому сейчас нужно пройти тесты. Мы их пройдем за эти пять дней.

Скорее всего, команда будет набирать форму уже в ходе чемпионата. За две недели сложно добиться оптимального состояния, нужно дать игровую практику. Сейчас есть договоренность сыграть с "Зарей". Ищем двух соперников на 23-е число. Может, кого-то найдем на 18-е", – сказал Бабич в эфире канала "Футбол 1".

Ранее мы писали, что будет с украинской командой, где обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Всех футболистов проверят на инфекцию, но отстранять от матчей не собираются.

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Смотрите, как "Мариуполь" и "Заря" играли между собой в чемпионате Украины:

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товарищеский матч ФК Мариуполь Заря Луганск Александр Бабич

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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