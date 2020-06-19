Українська
$ 26,76
30,06

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Первый матч "Карпат" после карантина перенесли на день позже

19 июня, 14:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Место проведения матча определят в ближайшее время

Дирекция украинской Премьер-лиги частично удовлетворила обращение львовских "Карпат" и перенесла матч львовян в 27-м туре чемпионата Украины против донецкого "Олимпика" с субботы, 20 июня, на воскресенье, 21-е. Время начала матча – 17:00. О месте проведения матча будет проинформировано позже.

Реклама

Поединок против "Олимпика" станет для "Карпат" первым после возобновления чемпионата Украины, так как они пропустили три предыдущих тура из-за вспышки коронавируса в клубе. Как мы писали ранее, в "Карпатах" было выявлено более 13 случаев заражения вирусом.

Спустя две недели карантина все игроки и персонал клуба сдали повторные тесты на коронавирус. На официальном сайте львовян сообщили, что 8 футболистов и 5 работников все еще имеют признаки вируса, поэтому остаются на самоизоляции. Остальной же персонал возвращается к работе и будет готовиться к матчу чемпионата Украины.

Правда, главный тренер "Карпат" Роман Санжар пожаловался, что подготовить команду за неделю нереально. "Я буду строить планы уже после того, как мы выйдем тренироваться, я посмотрю, в каком все состоянии. Только потом будем строить график", – говорил Санжар.

В тренде
ТОП-5 футбольных битв недели. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
26
5
7
14
19
41
-22
22
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П П Н Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Реклама

Смотрите, как "Карпаты" играли до карантина:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Карпаты Львов Олимпик Донецк

Источники: Сегодня|Спорт , Премьер-лига

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге Украины
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге УкраиныЧУ по футболу
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент "Олимпика" хочет купить стадион "Черноморец" и перевезти командуЧУ по футболу
"Колос" – "Шахтер": онлайн матча украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Футболу в Первой лиге быть! УАФ поддержала решение возобновить чемпионат после карантина
Футболу в Первой лиге быть! УАФ поддержала решение возобновить чемпионат после карантинаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять