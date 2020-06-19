Первый матч "Карпат" после карантина перенесли на день позже

Дирекция украинской Премьер-лиги частично удовлетворила обращение львовских "Карпат" и перенесла матч львовян в 27-м туре чемпионата Украины против донецкого "Олимпика" с субботы, 20 июня, на воскресенье, 21-е. Время начала матча – 17:00. О месте проведения матча будет проинформировано позже.

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Поединок против "Олимпика" станет для "Карпат" первым после возобновления чемпионата Украины, так как они пропустили три предыдущих тура из-за вспышки коронавируса в клубе. Как мы писали ранее, в "Карпатах" было выявлено более 13 случаев заражения вирусом.

Спустя две недели карантина все игроки и персонал клуба сдали повторные тесты на коронавирус. На официальном сайте львовян сообщили, что 8 футболистов и 5 работников все еще имеют признаки вируса, поэтому остаются на самоизоляции. Остальной же персонал возвращается к работе и будет готовиться к матчу чемпионата Украины.

Правда, главный тренер "Карпат" Роман Санжар пожаловался, что подготовить команду за неделю нереально. "Я буду строить планы уже после того, как мы выйдем тренироваться, я посмотрю, в каком все состоянии. Только потом будем строить график", – говорил Санжар.

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Смотрите, как "Карпаты" играли до карантина:

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