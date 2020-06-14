Первый сельский клуб Премьер-лиги забьет гол лидеру: прогноз на матч "Колос" – "Шахтер"

Что аналитики букмекерских контор думают о сегодняшнем матче на НСК "Олимпийский"

"Шахтеру", чтобы гарантировать себе золотые медали чемпионата Украины, достаточно выиграть два матча – вне зависимости от результатов преследователей. Первый шаг команда Луиша Каштру может сделать сегодня, если обыграет в Киеве на НСК "Олимпийский" команду "Колос" из Ковалевки. С 17:00 матч "Колос" – "Шахтер" можно смотреть онлайн на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Лидеры чемпионата – большие фавориты матча против первого сельского клуба в истории Премьер-лиги. Коэффициент на победу "Шахтера" равен 1.30, тогда как ставку на победу "Колоса" можно сделать с котировкой 9.60, на ничью – 5.40. Вероятность результата матча, которую подсчитали аналитики букмекерских контор: победа "Колоса" 10 процентов, ничья 17 процентов, победа "Шахтера" 73 процента.

"Шахтер" с момента возобновления игр после жесткого карантина в четырех матчах (два товарищеских и два в Премьер-лиге) забил 14 голов. Букмекеры прогнозируют, что и сегодня зрители увидят много забитых мячей. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.45, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.60. Значит, с вероятностью в 64 процента сегодня будет забито три или более голов.

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В последней встрече этих клубов, состоявшейся в марте, "Шахтер" победил со счетом 4:3. победный мяч забил Жунион Мораес.

Вероятные авторы голов в составе "Шахтера": Жуниор Мораес – 2.10 (коєффициент на "забьет гол"), Марлос – 2.50, Тайсон – 2.60, Фернандо – 2.60, Виктор Коваленко – 2.80. В составе "Колоса" главные претенденты на то, чтобы стать героями матча – исландец Арни Вильхамссон и украинский форвард Владимир Лысенко. Коєффициенты на "забьет гол" – по 4.20.

Самый вероятный счет сегодняшнего матча, по мнению букмекеров, это победа "горняков" со счетом 2:0 (котировка – 7.90). Также вероятными называются счета 1:2 (коэфф. 8.70), 0:3 (коэфф. 9.40) и 0:1 (коэфф. 9.70).

При этом аналитики считают, что "Колос" с вероятностью в 58 процентов забьет гол, коэффициент на это – 1.60. Котировка же на то, что "Шахтер" забьет гол – всего 1.05 (вероятность – 89 процентов).

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"Шахтер" продолжает борьбу в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала украинская команда на выезде обыграла немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Смотрите видео голов матча, который прошел еще до карантина – в марте:

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