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Первый сельский клуб в истории Премьер-лиги покинули сразу четыре футболиста

3 января, 23:57

"Колос" из Ковалевки расторг контракты с рядом футболистов в первые дни 2020 года

Четыре футболиста покинули "Колос"

Четыре футболиста покинули "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Первый в истории Украины сельский клуб в высшем дивизионе чемпионата страны покинули сразу четыре футболиста. "Колос" из Ковалевки по обоюдному согласию расторг контракты с Джемалем Кизилатешем, Вячеславом Рябовым, Владиславом Нехтием и Владиславом Охрончуком. На официальном сайте "Колоса" говорится, что команда "благодарит всех ребят за их труд и вклад в развитие клуба и историческое достижение – выход в Премьер-лигу".

После 18 туров в турнирной таблице чемпионата Украины "Колос" с 20-ю очками занимает седьмое место. Дебютанты Премьер-лиги находятся всего в двух очках от места в первой шестерке. В этом сезоне "Колос" одержал 6 побед, 2 раза сыграл вничью и 10 раз проиграл, разница мячей – 18:31.

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Ранее в пятницу стало известно, что киевское "Динамо" подписало контракт с нигерийским футболистом Бенито, который достался команде Алексея Михайличенко бесплатно. 21-летний вингер играл в чемпионатах Молдовы, Узбекистана, Беларуси и России.

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Смотрите обзор и видео четырех голов в матче "Колос" – "Днепр-1":

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футболисты чемпионат Украины Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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