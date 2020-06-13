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"Первый тайм играли в Африке, второй – в Англии": Михайличенко раскрыл секрет победы над "Зарей"

13 июня, 23:54

Олег Люлька Олег Люлька

"Нам немного повезло", - признал после выигрыша "матча за Лигу чемпионов" главный тренер "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко, комментируя победу над "Зарей" 3:1 в "матче за Лигу чемпионов", отметил результативные замены в своем исполнении. А также признал, что на стороне киевлян была удача. Напомним, пропустив первым, "Динамо" забило в ответ "Заре" три мяча. При этом все голы состоялись после ливня, из-за которого перерыв между таймами в Запорожье растянулся с 15 до 45 минут.

- Я благодарен "Заре" за то, что они вместе с нами показали хорошую, добротную игру, которая заслуживает самых высоких оценок. Самое главное – обе команды играли только на победу, ни на какой другой результат. И это чувствовалось в каждом единоборстве, в каждом столкновении и в эмоциональном плане. Даже несмотря на то, что отсутствовал самый главный компонент футбола – зрители, все-таки игра была по-настоящему боевой и в какой-то мере кубковой, – отметил после победы над "Зарей" Алексей Михайличенко. – Конечно же, я доволен тем, что мы смогли переломить ход игры и выиграть ее, хотя начало второго тайма осталось за "Зарей", и их гол был абсолютно логичен. Наверное, нам немного повезло в эпизоде, когда мяч попал в перекладину. Но наша команда искала свои моменты, и я рад, что замены, которые мы сделали, внесли свой вклад в игру, и ребята, вышедшие на поле, очень прибавили и оживили матч.

- Андриевский одно время не попадал в стартовый состав "Динамо", а сейчас регулярно выходит в основе. Как оцените его игру?
- Как и многие футболисты, Саша справился с задачей, которую мы перед ним ставили. В том, что Саша – добросовестный и талантливый футболист, никто не сомневался. Может быть, он довольно долго ждал своего шанса. Но шансом, который мы предоставляем практически каждому футболисту, чтобы они могли себя проявить, на мой взгляд, он начинает пользоваться. И только от него будет зависеть его дальнейшая карьера и развитие.

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- Было сложно приспособиться к полю после форс-мажорных погодных условий? Два тайма команды фактически провели на разных полях...
- Абсолютно. Даже при разных климатических условиях – первый тайм мы играли в Африке, а второй – в Англии. Но я благодарен стадиону, поле выдержало, и к нему никаких претензий нет, оно позволяло играть в футбол. Спасибо тем людям, которые за ним ухаживают, – подытожил Алексей Михайличенко.

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Ранее был обнародован диагноз Сидорчука, которому игрок "Зари" пробил шипами щиток. По словам главного тренера киевлян Михайличенко, капитану "Динамо" посчастливилось избежать перелома.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
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-16
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Забитые 24
Пропущеные 40
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9
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Разница -22
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2
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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Алексей Михайличенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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