Первый тур чемпионата Украины после перерыва посетило рекордно низкое количество болельщиков

Всего на стадионы пришло 8 728 болельщиков

На сайте Украинской Премьер-лиги были опубликованы официальные данные о посещаемости матче 19-го тура. В этом туре премьер-лиги всего на стадионы пришло 8 728 болельщиков.

Читайте также: победный мяч в ворота "Александрии" позволил игроку "Колоса" стать лучшим в 19-м туре УПЛ

Матч "Динамо" – "Ворскла" прошел без зрителей из-за решения КДК УАФ. Встречу посетили только дети до 14 лет из общеобразовательных и футбольных школ Киева, их число на трибунах не было внесено в протокол.

Реклама

Лучшая посещаемость была в Харькове на матче "Шахтер" – "Десна"– 3 469 зрителей. Худшая посещаемость – в Киеве на матче "Олимпик" – "Львов" – 357 человек.

Средняя посещаемость тура составила 1 746 зрителей. Средняя посещаемость осенней части сезона – 4 295. В прошлом сезоне средняя посещаемость составила 4 156 зрителей.

В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Напомним, ранее Михайличенко пошел атакой на VAR: "Не можете сделать для всех – не делайте вообще". По мнению главного тренера "Динамо", в нынешнем виде систему видеопомощи арбитрам в Украине применять нельзя.

Обзор матча "Шахтер" – "Десна" (1:0), в котором был отменен гол гостей после использования VAR:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама