По приглашению Луческу в Киев прилетел бразильский футболист: смотрите, кто он

В Киев по приглашению Мирчи Луческу прилетел 24-летний бразильский футболист, который должен усилить киевское "Динамо". По информации Meta-ratings.com.ua, это полузащитник атакующего плана Клейтон да Силвейра да Силва, более известный как Клейтон. Ране мы писали, что "Динамо" на пороге сенсационного трансфера под Луческу.

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Клейтон является воспитанником бразильского клуба "Фигейренсе", после которого также выступал за "Атлетико Минейро" и "Коринтианс". В конце 2015 года интерес к футболисту проявляли российские "Спартак" и ЦСКА. За свою клубную карьеру Клейтон провел 119 матчей, забил 20 голов и отдал 13 ассистов. Также выступал за олимпийскую сборную Бразилии. В 2015 году в составе "желто-зеленых" стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.

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До приезда в Украину Клейтон выступал за "Атлетико Минейро", в котором получил статус свободного агента. По данным авторитетного портала Transfermarkt, бразилец может сыграть на позиции левого и правого вингера, а также на позиции оттянутого нападающего. Трансферная стоимость оценивается в 650 тысяч евро, хотя в 2016 году "Фигейренсе" продал его в "Атлетико Минейро" за 3 миллионов евро.

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